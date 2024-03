Além delas, preciso deixar uma dica extra: adote o mantra “é melhor feito do que perfeito”. Isso vale para tudo. Obviamente fazer sua série de exercícios completa — a versão perfeita — seria o ideal. No entanto, fazer dez minutos de esteira é melhor do que nem sair de casa. Ler duas páginas de um livro é melhor do que nem abri-lo. Rascunhar um projeto é melhor do que nem sequer abrir o editor de texto.

Em um mundo no qual a pressão por excelência é constante, é fácil cair na armadilha do perfeccionismo. No entanto, ao adotar metas realistas e priorizar a ação sobre a perfeição, podemos superar essa mentalidade prejudicial e alcançar nossos objetivos com confiança e determinação. Lembre-se de que o progresso incremental é o verdadeiro catalisador da mudança duradoura.