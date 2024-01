À medida que o relógio marca a meia-noite, sinalizando o início de um novo ano, sentimos uma mistura de esperança e determinação. É um momento mágico, no qual o passado e o futuro parecem convergir, oferecendo-nos uma tela em branco para reescrever nossas histórias. Este não é apenas mais um ano; é uma oportunidade para reinventar quem somos e o que queremos ser. Mas como transformar esses desejos momentâneos de Ano-Novo em realidades duradouras? Como podemos garantir que nossas resoluções sejam mais do que apenas promessas ao vento?

A chave para resoluções de ano novo bem-sucedidas não reside em grandes gestos ou mudanças radicais, mas na arte de estabelecer metas pequenas, mas significativas, e na construção de hábitos sustentáveis sem deixar de lado quem e o que mais importa.

Exercício simples ajuda a moldar seus sonhos e planos para 2024. Foto: freshidea - stock.adobe.com

Como podemos transformar reflexões em passos tangíveis rumo aos nossos objetivos? Neste artigo eu sugiro um exercício simples, mas que promove uma profunda introspecção, perfeito para moldar seus sonhos e planos para 2024. Este é um momento para pegar papel e caneta e iniciar uma jornada de autoconhecimento e planejamento.

Curiosamente, este ano marca o quinto aniversário de minha jornada compartilhando conteúdos nas redes sociais, podcasts, rádio e colunas, hoje alcançando quase 3 milhões de pessoas por mês. É uma jornada que começou de forma despretensiosa, mas que se expandiu de maneiras que nunca imaginei, incluindo como cheguei a este exercício para o ano novo.

Recebi este método, inspirado no YearCompass, de um seguidor em 2021, entregue em um simples pedaço de papel, e foi um tesouro inesperado que guardo comigo até hoje — aquele tipo de conteúdo que parece ter sido destilado da sabedoria dos milênios, uma relíquia de conhecimento que transcende o tempo.

Vamos explorá-lo juntos e ver aonde ele nos leva? Pegue papel e caneta e vem comigo!

Primeira Parte: Definindo Intenções e Superando Obstáculos

Comece escrevendo: “Em 2024, eu...”. Agora, reflita e complete as seguintes frases:

Não procrastinarei mais em: Pense naquela tarefa ou objetivo que você tem adiado. Como você pode agir para torná-lo realidade?

Vou extrair energia de: Identifique as fontes de energia positiva em sua vida. O que te energiza e te motiva?

Serei mais corajoso(a) quando: Considere os momentos em que você precisa ser mais ousado. O que te impede e como você pode superar isso?

Eu direi “sim” quando: Quais oportunidades você quer abraçar este ano? Em que circunstâncias você se comprometerá a dizer “sim”?

Deixo esse conselho para mim: Escreva um conselho para si mesmo, algo para lembrar durante os momentos difíceis.

Terei um ano especial em 2024 porque: Visualize o que tornará este ano memorável para você.

Segunda Parte: Criando um Ambiente Positivo e Rotinas Enriquecedoras

Agora, escreva “Em 2024, três coisas...” e responda:

Que usarei para tornar meus ambientes mais agradáveis: Como você pode melhorar seu espaço físico para refletir suas aspirações?

Que farei todas manhãs: Estabeleça uma rotina matinal que prepare você para um dia produtivo e positivo.

Que usarei para me motivar regularmente: Planeje atividades de autocuidado que te ajudarão a se manter motivado e feliz.

Lugares que vou visitar: Defina destinos que deseja explorar, seja para relaxamento, aventura ou aprendizado.

Maneiras de me conectar mais com as pessoas que amo: Pense em como você pode fortalecer seus relacionamentos mais importantes este ano.

Três presentes que vou recompensar meu sucesso: Recompense-se por suas conquistas. O que você se dará como presente?

Terceira Parte: Autoaceitação, Liberação e Conquistas

Continue com “Três coisas...” e explore:

Que amarei sobre mim: Reconheça e valorize suas qualidades únicas.

Das quais estou pronto para me livrar: Identifique hábitos ou pensamentos (talvez até pessoas) que não te levam mais ao seu crescimento.

Que mais quero alcançar: Defina seus objetivos mais significativos para este ano.

Que vou ousar explorar em 2024: Desafie-se a tentar novas experiências ou aprender novas habilidades.

Para as quais terei o poder de dizer “não”: Estabeleça limites saudáveis para proteger seu tempo, energia e bem-estar emocional.

E complemente com:

Três pessoas que serão meus pilares em momentos difíceis: Quem são seus apoios? Reconheça a importância deles em sua vida.

Quarta Parte: Planejamento Estratégico nas Principais Áreas da Vida

Finalmente, “O ano de 2024 será a respeito disso...”.

Faça um breve resumo dos aspectos mais decisivos e dos acontecimentos importantes que você espera em 2024 nas seguintes áreas:

· Família e Vida Pessoal

· Trabalho e Estudos

· Patrimônio e Finanças

· Amigos e Comunidade

· Lazer, Hobbies e Criatividade

· Saúde e Bem-estar

· Emocional e Espiritual

· Lista de Desejos

Com as metas e definições em foco, não as perca de vista. Recomendo que use papel e caneta ou um bloco de notas no celular para escrever o plano traçado até aqui e, então, revisitá-lo com frequência. O sucesso do seu plano de metas para 2024 depende da sua habilidade de se organizar, mas, sobretudo, de priorizar e manter este plano vivo na sua mente.

As resoluções de ano novo são mais do que apenas uma tradição; elas são um reflexo de nossa eterna busca por crescimento e felicidade. Ao abordar nossas metas com intenção, estratégia e coração aberto, podemos transformar sonhos em realidades tangíveis. Que este ano seja o seu palco para brilhar, aprender e evoluir. Que cada passo, por menor que seja, o leve mais perto da pessoa que você deseja se tornar.