Finanças com ambições socioambientais precisam se ajustar à realidade do ‘mainstream’ econômico

No entanto, uma comparação com bonds não categorizados como ESG ou relacionados ao clima indica que praticamente não há diferença entre as condições ofertadas. Banco Pactual, Movida, Azul, Braskem, Votorantim Cimentos, Embraer, Cosan, Vale, JBS, Minerva e Petrobras, no mesmo período, lançaram títulos com cupons na mesma faixa (na média, mais baixos), com demandas no mesmo range. O montante emitido no período 2013-24 superou U$ 23 milhões, quase três vezes mais que os títulos “sustentáveis”. O Estado brasileiro emitiu US$ 7,2 bilhões em títulos tradicionais, quase duas vezes acima dos títulos socioambientais.

O maior desafio para os ofertantes e tomadores de instrumentos vinculados a temas sociais e ambientais, como green finance, green deals, green recovery, green bonds, transition bonds, sustainable bonds,sustainability-linked bonds, green insurance, climate finance, nature finance, ESG finance, sustainable finance, é vencer os custos de transação a eles associados. As demandas por indicadores, auditorias, garantias, reports, entre outros mecanismos de governança e compliance é muito maior do que aquelas exigidas para títulos convencionais. Como apresentado, as condições, ao final, não são significativamente vantajosas a ponto de superarem esses custos adicionais.

Assim, o grande mercado de commodities alimentares, energéticas e minerais, que são fundamentais no campo das necessárias transformações climáticas, ainda não percebe como vantajosas essas recentes movimentações no campo das finanças climáticas. Já para pequenas e médias empresas, as demandas por práticas mínimas de governança e formalidade tornam o acesso a essas alternativas mais difícil.

Por um lado, ofertantes alegam falta de bons projetos. Por outro, bons projetos transformadores e de escala significativa, conduzidos por grandes organizações, ainda não veem vantagens relevantes em imergir no campo das inovações financeiras ligadas ao mundo socioambiental.