Um Tesouro gastador tem o mérito, pelos critérios tradicionais do petismo, de estimular a atividade econômica. Isso pode ser verdade quando a economia está em recessão, mas essa crença se torna perigosa em outras circunstâncias. Governo deficitário tem de recorrer à emissão de dinheiro, a financiamento do mercado ou aos dois expedientes, para cobrir seus gastos. Emissão excessiva de moeda tende a produzir inflação e, numa etapa seguinte, elevação de juros. Dependência de empréstimos privados acaba também resultando em juros mais altos, embora esse efeito possa ser postergado por artifícios políticos. O desarranjo nos juros pode nem ocorrer em países com altíssima confiabilidade fiscal, mas o Brasil precisará avançar muito para alcançar essa condição.

Conhecido inimigo dos juros altos e da autonomia do Banco Central (BC), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, amigo da gastança, deixa sem escolha, no entanto, qualquer autoridade monetária digna de algum respeito. Sem exibir uma séria disposição de buscar a sustentabilidade fiscal, o presidente da República torna inevitável uma política de restrição da moeda. Não haverá surpresa se uma alta de juros ocorrer antes do fim do ano. Se os dirigentes do BC ainda evitarem essa decisão até dezembro, terão de apertar sua política no começo de 2025.