Salário mínimo ideal para uma família seria R$ 6.298,91, calcula Dieese

O salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas seria de R$ 6.298,91 em agosto, segundo cálculos da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor corresponde a 5,2 vezes o piso federal atual, de R$ 1.212.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A estimativa do Dieese é realizada mensalmente e indica qual é o rendimento mínimo necessário para que um trabalhador e sua família possam suprir as despesas do mês com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. A estimativa do valor ideal para agosto tem como base os preços da cesta básica de São Paulo, com custo de R$ 749,78, a mais cara do mês entre as 17 capitais que são analisadas na pesquisa.

Segundo o Dieese, considerando o preço da cesta básica, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu em média 58,54% do seu rendimento líquido de agosto para comprar os produtos alimentícios básicos.

Metodologia

Na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, o Dieese pesquisa o valor da cesta básica em 17 capitais. Em agosto, a pesquisa apontou queda do preço da cesta básica na comparação mensal em 16 capitais.