Aquele que está sendo divulgado com o maior prédio residencial do mundo, o Senna Tower, a ser construído em Balneário Camboriú (SC), usará uma tecnologia inovadora para mitigar os efeitos de fortes ventos. A tecnologia chama-se Tuned Mass Damper (TMD), “amortecedor de massa sintonizado”, em tradução livre. A tecnologia evita que uma estrutura balance muito por causa de vibrações, funcionando como uma espécie de grande amortecedor.

PUBLICIDADE A tecnologia TMD pode ser utilizada de várias formas. Um desses equipamentos está instalado no Taipei 101, de Taiwan, e permitiu que o espigão de 508 metros ficasse de pé mesmo após ser atingido por um terremoto de magnitude 7,4 no início de abril deste ano, segundo o The Washington Post. O prédio tem uma esfera se move para frente e para trás durante terremotos ou tufões que regularmente atingem a ilha. Segundo a construtora FG Empreendimentos, serão investidos R$ 3 bilhões para construir o Senna Tower, que terá mais de 500 metros de altura. O prédio terá este nome em homenagem ao piloto Ayrton Senna (1960-84).

Senna Tower terá tecnologia capaz de fazer a torre ficar de pé mesmo se for atingida por tufões Foto: FG Empreendimentos

“Sistema de contrapeso”

Segundo explica Stéphane Domeneghini, diretora executiva da FG Talls, empresa do Grupo FG Empreendimentos, no caso do Senna Tower, ele não prevê sistemas para evitar terremotos porque não há histórico consolidado de abalos no Brasil como ocorre em localidades da Ásia. O projeto será criado pela empresa canadense Motioneering e a produção dos equipamentos será feita parcialmente no Brasil, com a importação de dispositivos.

“Ele funciona como um sistema de contrapeso que oscila em oposição à frequência natural da estrutura, absorvendo e dissipando a energia que causaria oscilações prejudiciais”, explica Stéphane, também responsável pelos projetos de prédios altos da construtora.

Geralmente esse tipo de sistema não fica aparente, mas integrado ao design arquitetônico. No caso do Senna Tower, ele poderá ser visualizado. A tecnologia consiste em dois conjuntos de mil toneladas cada um, que ficarão conectados ao prédio por meio de grandes molas e amortecedores. Caso o prédio seja atingido por fortes ventos e venha a balançar, o sistema vibrará em uma frequência oposta, contrabalanceando o movimento e estabilizando a estrutura.

Além do sistema para evitar efeitos de fortes ventos, o prédio buscará a certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), um sistema de classificação de edifícios verdes mais amplamente usado no mundo. Essa certificação é dada para construções eficientes e econômicas, que oferecem benefícios ambientais, sociais e de governança.

Modelo de Tuned Mass Damper (TMD), amortecedor de massa sintonizado, em tradução livre, já implantando pela empresa que fará o projeto para o Senna Tower Foto: FG Empreendimentos

O projeto

Anteriormente chamado de Trimph Tower, nome que foi anunciado em abril deste ano, o Senna Tower será erguido em um terreno de Luciano Hang, da Havan. A FG Empreendimentos é famosa por erguer prédios altíssimos em Balneário Camburiú, e, assim que o Senna Tower for concluído, ele deverá superar o Central Park Tower, em Nova York, que com seus 472 metros de altura. O prédio dos EUA é o residencial mais alto do mundo atualmente, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português), uma organização sem fins lucrativos que cataloga as maiores edificações do mundo.

Segundo a construtora, além de áreas residenciais e privativas, projeto prevê áreas de entretenimento, lazer, gastronomia abertas ao público e espaço imersivo sobre Ayrton Senna. Ao todo serão 228 unidades, incluindo duas coberturas tríplex de 903 metros quadrados e outras quatro de dúplex de 600 metros quadrados. Outras 18 terão entre 420 metros quadrados a 563 metros quadrados, e quatro dos apartamentos serão “menores”, com até 400 metros quadrados. O projeto inclui ainda oito elevadores rápidos e 6.000 metros quadrados de áreas de lazer, distribuídas em seis pavimentos.





Parceria

A estrutura do agora Senna Tower marca uma parceria entre a construtora e a Marca Senna, criada pelo piloto e administrada por uma de suas sobrinhas, Bianca Senna. “A marca Senna tem em seu DNA a superação e inovação em tudo o que faz, sempre transmitindo uma mensagem de inspiração. A chegada da Marca Senna ao mercado imobiliário materializa o espírito de Ayrton em uma obra-prima arquitetônica, um legado que transcende gerações”, afirmou Bianca, segundo nota emitida pela assessoria da FG Empreendimentos.