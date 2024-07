Construtora dos prédios gigantes de Camboriú vai erguer novo arranha-céu de 110 andares e 4 resorts

A FG Empreendimentos, responsável por oito dos 10 prédios mais altos do País, prepara um megaprojeto na cidade de Balneário Camboriú. Com o nome de FG Tower, um edifício de 110 andares, incluindo três de shopping e três de salas empresariais, abrigará a nova sede da companhia e terá unidades residenciais. A empresa também planeja construir quatro resorts de luxo para atrair mais turistas para a região. Dois deles serão em Balneário e os demais, em Itajaí, na Praia Brava.

PUBLICIDADE A FG Tower pode se tornar o segundo maior edifício do País quando estiver pronto, atrás apenas da Triumph Tower (509 m), também da construtora, que será mais alta do que o atual campeão do mundo no segmento residencial, o Steinway Tower, em Nova York, com 435,3 m. Os preços dos apartamentos devem partir de R$ 150 milhões na Triumph Tower, de 140 andares. O terreno desse empreendimento pertence ao empresário Luciano Hang, fundador da varejista Havan. Os prédios terão unidades residenciais de luxo, com área privativa ampla (por volta de 200 m²), como manda o plano diretor da cidade, e áreas de lazer completas. O megaprojeto da companhia envolve ainda um shopping aberto de três andares, com restaurantes e lojas de grife, especialmente de arquitetura e decoração.

A empresa não revela ainda os preços cobrados por metro quadrado (m²) nas unidades residenciais da FG Tower. Atualmente, mesmo imóveis usados na cidade são comercializados com preços a partir de R$ 1,5 milhão e podem facilmente superar o patamar de R$ 25 milhões.

Entre os novos resorts, que também terão unidades residenciais, o primeiro será lançado no primeiro semestre de 2025, com previsão de entrega em três anos. Os empreendimentos devem ser lançados com bandeiras internacionais, que ainda não estão em negociação.

FG Tower e Open Mall em Balneário Camboriú Foto: Divulgação/FG Empreendimentos

“Hoje, nós não temos uma marca renomada. Nós não temos uma marca de grife internacional. A ideia é criar outro Open Mall na Praia Brava. Temos um empreendimento lá com 220 mil metros quadrados de obras. O prédio terá 300 apartamentos de hotelaria e 450 apartamentos residenciais. A ideia é levar a hotelaria para uma região que tem uma ligação com a Mata Atlântica. A rede Emiliano comprou uma área ali também para criar um projeto misto, com hotelaria e residencial”, afirma Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos.

Leia também FG quer vender apartamentos em Balneário Camboriú para público do exterior, diz presidente

Na área de hotelaria, a FG já conta com os empreendimentos Marambaia, em Balneário Camboriú, Fazzenda Park Resort, em Gaspar, e o Vila Germânica, em Piratuba. Com o novo projeto de resorts, o número de empreendimentos subirá para sete e a empresa planeja atrair turistas não só do Brasil como de outros países. Não à toa, a empresa patrocina a família Aveiro, do jogador português Cristiano Ronaldo, para levar a marca à Europa. No passado, a atriz Sharon Stone também foi patrocinada para promover a empresa, ajudando a atrair o público de alta renda para a cidade na década passada.

Publicidade

A empreitada da FG Empreendimentos no mercado imobiliário de Santa Catarina já tem mais de 40 anos e começou com o pai de Jean, Francisco Graciola, que fez os primeiros apartamentos para ter renda de aluguel ainda nos anos 1980. Entre 2007 e 2009, os executivos da empresa buscaram conhecimento técnico em cidades que tinham prédios altos, como Dubai e Nova York. A oportunidade era a permissão de construir edifícios altos na cidade, concedida pelo plano diretor que foi aprovado em 2010. Com isso, a empresa criou o Infinity Coast, de 63 pavimentos, e continuou a criar prédios cada vez mais altos na cidade.

A FG Empreendimentos, diz Jean, é detentora de 80% dos terrenos de frente para o mar na cidade catarinense, além de possuir áreas em cidades próximas. Em 2023, a FG diz ter tido um VGV (valor geral de vendas) de R$ 1,28 bilhão, com margem de lucro líquido de 32%. A meta para 2022 é atingir o nível de R$ 2 bilhões. De 2019 a 2023, a empresa quadruplicou de tamanho, aproveitando as oportunidades de vender apartamentos para pessoas que queriam uma moradia de veraneio, especialmente durante a pandemia de covid-19.

O sucesso do mercado imobiliário da região já leva projetos de luxo ao entorno de Balneário. Exemplo disso é o empreendimento da construtora Blue Heaven chamado de Infinitá Treehouse, que tem projeto assinado pelos renomados escritórios de arquitetura Triptyque e Architects Office. O prédio contará com fachadas verdes com jardins suspensos que ajudam a amenizar o calor e a radiação solar.

Serão 17 apartamentos com tamanhos de 350 m² a mais de 805 m². As unidades terão piscina de vidro suspensa na varanda e o preço médio é de R$ 8 milhões, levando a um VGV estimado em R$ 150 milhões.

Infinitá Treehouse, da Blue Heaven, terá piscinas nas varandas e preço médio de R$ 8 milhões Foto: Divulgação/Triptyque e Architects Office

Quanto custam os imóveis

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A cidade de Balneário Camboriú tem o preço de m² residencial mais caro do País e é vista como um ponto fora da curva no mercado imobiliário nacional. Segundo o índice FipeZap de junho, o preço do m² na cidade é de R$ 13.259, acima da média nacional, de R$ 9.020. Em 2019, o valor era de R$ 7.222. “Temos produtos construídos pela FG que custam de R$ 1,5 milhão até R$ 70 milhões”, afirma Jean. Para a economista do DataZap, Paula Reis, além da demanda do mercado imobiliário de Balneário e do restante do litoral do Estado, os preços sobem acima da média devido à limitação de espaço das cidades da região. “O litoral de Santa Catarina tem se destacado desde a pandemia, por sua oferta de uma boa infraestrutura aliada à proximidade da natureza, o que atrai quem busca por qualidade de vida. Entendemos que é esse movimento que tem impactado nos preços da região, o que também atrai cada vez mais empreendimentos, potencializando a valorização. Outro fator importante é a extensão territorial dessas cidades, que são menores do que a média dos demais municípios acompanhados no FipeZap. Essa limitação geográfica também contribui para movimentos de valorização mais intensos”, diz Paula.

Publicidade

Na visão de Bruno Cassola, corretor de imóveis de Balneário Camboriú, os preços dos imóveis no município estão em alta ao ponto de ser difícil de encontrar um imóvel, mesmo que usado, por menos de R$ 1 milhão, ainda assim afastado da praia. O especialista tem fechado negócios com preços de R$ 2 milhões a R$ 30 milhões. Mas diz que imóveis de cobertura na cidade chegam ao patamar de R$ 100 milhões.

“O mercado está muito aquecido, principalmente o segmento de alto padrão. Isso aquece os frente-mar mais antigos e os novos lançamentos, que são mais imponentes e com diferenciais. Tivemos a faixa de areia alargada, um turismo muito acima da média na cidade e um novo calçadão na barra da orla, em direção ao centro. O mercado trabalha com antecipação, o projeto do calçadão começou a ser criado há alguns anos, assim como os projetos imobiliários. O mercado sempre planta hoje, passa por uma burocracia e é lançado no futuro. Em cinco ou dez anos, o turismo deve explodir na cidade”, afirma Cassola.