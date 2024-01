O LinkedIn divulgou na quarta-feira, 17, a sua lista de empregos em alta para 2024 no Brasil. O ranking, divulgado anualmente pela plataforma, classifica os 25 cargos com crescimento mais acelerado nos últimos cinco anos no País.

PUBLICIDADE As posições apontadas pelo levantamento são de diversos setores: o primeiro lugar ficou com o cargo de analista de privacidade, mas o ranking também traz cargos como psicólogo infantil, piloto de drones, executivo de vendas e assessor de investimentos, entre outros. Segundo o LinkedIn, a lista aponta tendências para o futuro da força de trabalho, auxiliando profissionais que desejam ingressar ou retornar ao mercado e também aqueles que planejam uma mudança de carreira.

Para elaborar a lista, pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários na rede social corporativa entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de julho de 2023, para calcular a taxa de crescimento dos cargos. A plataforma afirma que foram considerados apenas cargos que tiveram um crescimento consistente e registraram aumento significativo até 2023. Não foram considerados estágios, voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes.

Além de classificar os cargos, a rede social corporativa também levantou informações, como as competências e os setores mais comuns de cada cargo, as cidades com mais contratações e o tempo médio de experiência necessário.

Veja abaixo os 25 empregos em alta para 2024 no Brasil, de acordo com o levantamento do LinkedIn.

1. Analista de privacidade

O que faz: Avalia de forma contínua os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando as empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada.

Competências mais comuns: Privacidade dos dados, Conformidade em privacidade, Governança de dados

Setores mais comuns: Serviços e Consultoria de TI, Instalações Recreativas, Justiça

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro

Divisão por gênero de contratados em 2023: 63% mulheres; 37% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Advogado, Analista de segurança da informação, Consultor de dados

2. Analista de cibersegurança

O que faz: Responsável por evitar ameaças cibernéticas a dispositivos e a rede da empresa, monitorando incidentes e avaliando vulnerabilidades.

Competências mais comuns: Segurança da informação, Teste de intrusão, Gestão de informações e eventos de segurança

Setores mais comuns: Serviços e Consultoria de TI, Tecnologia, Informação e Internet, Intermediação de Crédito

Cidades com mais contratações: São Paulo, Curitiba, Brasília

Divisão por gênero de contratados em 2023: 12% mulheres; 88% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,8 a 6,4 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de segurança da informação, Analista de infraestrutura, Analista de suporte

Disponibilidade de vagas remotas: 31,4%

Disponibilidade de vagas híbridas: 41,9%

3. Executivo (a) de vendas

O que faz: Coloca em prática a estratégia de vendas, sendo responsável por processos desde a identificação de potenciais clientes a fechar negócios e administrar sua carteira de contas.

Competências mais comuns: SPIN Selling, Gestão de Vendas, Negociação

Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e Consultoria de TI, Serviços e Consultoria Empresarial

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba

Divisão por gênero de contratados em 2023: 49% mulheres; 51% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,7 a 4,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Representante de desenvolvimento de vendas, Consultor de vendas, Consultor de negócios

Disponibilidade de vagas remotas: 16%

Disponibilidade de vagas híbridas: 17,9%

4. Representante de desenvolvimento de negócios (BDR)

O que faz: Faz uma prospecção ativa e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar contatos qualificados e novas oportunidades de negócios para suas empresas.

Competências mais comuns: Prospecção de clientes, Pré-vendas, SPIN Selling

Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e Consultoria de TI, Serviços de Publicidade

Cidades com mais contratações: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte

Divisão por gênero de contratados em 2023: 55% mulheres; 45% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 2,8 a 3,5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Vendedor, Consultor de vendas, Representante de desenvolvimento de vendas

Disponibilidade de vagas remotas: 30,4%

Disponibilidade de vagas híbridas: 24,5%

5. Gerente de contas estratégicas

O que faz: Responsável pela gestão das contas de clientes que geram maior parcela do faturamento da empresa ou que representam oportunidades estratégicas, oferece atendimento personalizado.

Competências mais comuns: Processo de venda, Gestão de vendas, Desenvolvimento de contas-chave

Setores mais comuns: Manufatura Química, Alimentos e Bebidas, Tecnologia, Informação e Internet

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro

Divisão por gênero de contratados em 2023: 37% mulheres; 63% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,8 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Gerente de vendas, Executivo de vendas, Executivo de Contas

Disponibilidade de vagas remotas: 33,3%

6. Diretor (a) de receita