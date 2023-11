Alto Escalão: Bradesco anuncia novo presidente

O Bradesco promoveu Marcelo de Noronha a diretor-presidente em substituição a Octavio de Lazari, que irá para o conselho.

Bradesco promove Marcelo de Noronha a diretor-presidente Foto: Rafael Arbex/Estadão

XP Inc. André Parize (ex-Getnet) entra como head de Relações com Investidores.

Enel. Antonio Scala vai substituir Nicola Cotugno como presidente no Brasil.

Deutsche Bank. Mateus Praxedes foi alçado a Chief Risk Officer Latam.

iFood Benefícios. Daniela Zylberkan torna-se head de marketing.

Caixa. Júlio Volpp foi destituído do cargo de VP de Rede de Varejo.

Embraer. José Gustavo passa a VP de vendas e desenvolvimento de negócio da divisão Defesa & Segurança para Europa e África.

Equatorial Energia. Augusto Dantas assume como diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), no lugar de José Ailton, que segue no conselho.

Propay. André Ribeiro entra como diretor financeiro.

SAP. Katia Gianone (ex-Microsoft) assume como VP de comunicação para América Latina e Caribe.

Lavoro. Apresenta como diretor de Negócios do Cluster Sul, André Rupel (ex-Inquima)

RoutEasy. Trouxe Marcel Melo como diretor de operações.

Betsul. Fernando Garita (ex-Betcris) chega para CEO.

CTC. Robson Miguel foi contratado diretor comercial e de marketing.

Zup Innovation. Reforça vendas com o VP global Alexandre Mandl (ex-AWS).

Doc9. Renata Ramos (ex-Dr. Tis) ingressa como de Head de Growth.

I4PRO. Contratou Bruno Beneduzzi como diretor de vendas e clientes.

All Set. A agência anuncia Clayton Silva (ex-Greenz) como head de mídia.

Objective. Jorge Sellmer está como CRO e Wellington Yogi, CFO.

Celcoin. Trouxe Bárbara Possignolo (ex-Pier) para diretora de Legal e Regulatório.

Timelens. Estela Brunhara lidera pesquisa e insights; e Eduardo Renda ingressa como diretor de estratégia.

