Alto Escalão: Brasileiros na liderança da Kraft Heinz

Pedro Navio foi promovido à presidência da América do Norte da Kraft Heinz. Bruno Keller assumirá a presidência dos Mercados Emergentes do Ocidente e do Oriente.

Pedro Navio foi promovido à presidência da América do Norte da Kraft Heinz Foto: Divulgação/Flikk Thornton

Leia também

Petrorecôncavo. José Maria de Mello Firmo assume a presidência após renúncia de Marcelo Campos Magalhães.

Avon. Kristof Neirynck substituirá Angela Cretu na presidência da Avon Products, Inc..

Abra. Adrian Neuhauser assumirá o cargo de CEO do Grupo Abra.

Avianca. E Frederico Pedreira assumirá o cargo de CEO e presidente da companhia aérea.

BB Seguridade. Kamillo Tononi Oliveira Silva comandará o conselho de administração, em substituição a Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima.

Continua após a publicidade

Getninjas. Leonardo Luiz Meneses Pereira substitui Eduardo Orlando L’Hotellier na presidência.

Santander. A Santander Asset Management (SAM) anuncia a chegada de Roberto Chagas como Head de Renda Variável no Brasil.

Pan. Caio Crepaldi chega ao banco onde será responsável pela diretoria de Crédito.

Unimed. A Unimed Participações anuncia que Tiago Victorio para o cargo de Superintendente de Negócios.

Tim São Paulo. A Tim São Paulo tem novo diretor Comercial: Luiz Gustavo Tozo.

Kobre & Kim. Ana Frischtak e Sérgio Aguiar são os novos reforços do escritório de advocacia especializado em investigações e disputas internacionais.

Pinterest. Rogério Nicolai é o novo diretor de Negócios para o Brasil.

Continua após a publicidade

Ultragenyx. Marcia Moscatelli é promovida a vice-presidente e gerente geral Brasil. Roberta Monteiro inicia como diretora sênior de Assuntos Governamentais e Acesso ao Mercado.

Banco Mercedes-Benz. Alfredo Tucunduva assume a gerência de Marketing e Produtos do banco.

DRiV Tenneco. A empresa de componentes automotivos nomeou Daniel Fabbris Neto como Gerente Nacional de Vendas.

RDC. A empresa de viagens traz Cleide Silva para o cargo de diretora Comercial.

Lavoro. A distribuidora de insumos agrícolas anuncia Alex Wimbush como novo diretor de Operações de Digitais.

Grupo Toccato. Fernando Carvalho é o novo Gerente de Inteligência de Mercado e Marketing.

Connectis. A provedora de soluções de TI anunciou André Brites Sanches no cargo de diretor de Vendas.

Continua após a publicidade

Descarbonize. A empresa anunciou a contratação de Andrea Koschnitzki como a nova diretora de Planejamento e Estratégia.

Contato: beth.moreira@estadao.com e marcia.furlan@estadao.com