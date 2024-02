Desde a infância, o executivo José Ramos, 38, estava decidido a se tornar piloto de avião. Só não sabia muito bem como iria traçar a rota profissional. Determinado, aos 14 anos, ele começou oferecendo ajuda a mecânicos de aeronaves no aeroporto de Pirapora, no interior de Minas Gerais. Não demorou para ficar conhecido entre profissionais da aviação que pousavam naquela cidade. Ajudava no trabalho e passeava com os pilotos de carona em voos curtos. Tudo isso sem a mãe saber. O resto é história. Conseguiu ingressar no curso dos sonhos com financiamento estudantil, passou por maus bocados, mas também encontrou pessoas certas ao longo da jornada.

Agora, entre a responsabilidade do cargo de diretor da Azul Conecta, empresa da Azul focada na aviação regional, a atuação como presidente do conselho da Safe (escola de formação de pilotos com mais de 300 alunos formados, da qual é sócio-fundador), ele ainda arruma tempo para pilotar voos comerciais às sextas-feiras.

“Voo para cada canto desse Brasil como piloto para ver o dia a dia. Porque acho que, só entendendo o que o funcionário passa, a gente consegue ver a dor dele para poder ajudar”, conta.