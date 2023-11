Funcionária viraliza nas redes sociais ao mostrar cesta de Natal generosa que ganhou da empresa

Uma funcionária brasileira de uma multinacional italiana viralizou na última semana nas redes sociais ao mostrar os “mimos” que recebeu na cesta de fim de ano da companhia em que trabalha. Nas imagens, a jovem abre uma bolsa térmica e uma caixa organizadora, com itens como costela suína, chester, panetone, batata frita, espumante, refrigerante, chocolates variados e queijo.

O vídeo, publicado no X, antigo Twitter, impressionou os usuários da rede social com a quantidade de itens que veio na cesta e gerou uma onda de comentários sobre a prática, que já se consolidou como tradição em quase toda empresa, de presentear seus funcionários no fim de ano.

“Na da minha empresa só vem depressão, estresse e trabalho extra”, comentou um usuário. “É ótimo ver empresas reconhecendo e valorizando seus funcionários durante as festas de fim de ano. Essa atitude fortalece o espírito de equipe e cria um ambiente de trabalho mais positivo”, escreveu um outro.

Outros seguidores foram ainda mais ácidos nos comentários da publicação: “Vou mostrar pro meu chefe pra ver se ele toma vergonha na cara”, escreveu.

O nível de insatisfação nos comentários do X vai ao encontro aos resultados de uma pesquisa realizada pela Flash, plataforma de soluções em Recursos Humanos, no fim do ano passado, que revelou que 56% dos trabalhadores não estavam felizes com os benefícios que recebiam das empresas nessa época do ano.

A pesquisa mostrou também que quatro em cada dez profissionais não recebem nenhum tipo de benefício no fim do ano.

Funcionária viraliza com vídeo de cesta de fim de ano Foto: Reprodução X

Nas respostas do vídeo, alguns usuários ficaram curiosos para saber qual é a empresa que presenteou a funcionária com tantos itens. “Multinacional né? Onde eu trabalho se eles pudessem davam mais trabalho”, questionou uma seguidora.

Nas imagens, é possível ver um adesivo escrito “CNH Industrial” colado na caixa de presente. A CNH Industrial atua com a fabricação de equipamentos de construção, agrícolas e veículos comerciais, equipamentos marítimos e motores. E também atua com serviços financeiros, por meio do Banco CNH Industrial.

A multinacional tem cerca de 8,4 mil funcionários no Brasil e possui fábricas nas cidade de Contagem (MG), Curitiba (PR), Sorocaba e Piracicaba (SP).