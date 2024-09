Serão 3.099 vagas de nível médio e 369 de nível superior. O salário inicial para agente de Correios (nível médio) é de R$ 2.429,26; para analista de Correios (nível superior) é de R$ 6.872,48. As informações sobre quanto será a inscrição, como ela será feita e como as provas serão aplicadas serão conhecidas com a divulgação do edital.

Os Correios informam que as contratações devem começar ainda neste ano. Do total das vagas, 20% serão reservadas a candidatos negros e 10% a pessoas com deficiência.