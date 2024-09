O brasileiro Leo Kryss, um dos fundadores da Tectoy, empresa brasileira de brinquedos eletrônicos que ficou famosa entre os anos 1980 e 1990, vendeu uma mansão em Miami por US$ 79 milhões (R$ 445,8 milhões) sem saber que era para Jeff Bezos. Ele agora está processando uma corretora dos EUA alegando que a empresa o enganou a respeito da identidade do comprador. As informações são do The Wall Street Journal. Segundo levantamento da Forbes, Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, com patrimônio de US$ 198 bilhões.

O motivo do processo é que, embora Kryss quisesse US$ 85 milhões (R$ 479,7 milhões) pelo imóvel, a corretora imobiliária Douglas Elliman alegou que o comprador só pagaria US$ 79 milhões pela casa, US$ 6 milhões a menos do que Kryss pedia em maio de 2023, quando anunciou a venda. O brasileiro alega ter sido enganado a respeito da verdadeira identidade do interessado em adquirir a propriedade e quer ser ressarcido, por ter recebido a informação de que Bezos não era o comprador.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o segundo homem mais rico do mundo, segundo levantamento da Forbes Foto: Space And Missile Systems Center /Space and Missile Systems Center / Força Espacial dos EUA

A mansão fica em Indian Creek Village, uma espécie de “ilha dos ricos” nos EUA. Nomes como Tom Brady, Jared Kushner e Ivanka Trump têm imóveis por lá. A mansão do brasileiro possui sete quartos, adega, biblioteca, teatro e piscina. O empresário a comprou por US$ 28 milhões em 2014 por meio da TAM Investments, segundo o jornal.