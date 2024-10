Os editais para as 3.511 vagas de nível médio e superior do concurso dos Correios detalham o que será cobrado na prova prevista para o dia 15 de dezembro deste ano. Todos os candidatos deverão responder a 50 questões de português, matemática, noções de informática e código de conduta ética e integridade, além de conhecimentos gerais (nível médio) ou específicos (nível superior).

As inscrições para o concurso foram abertas no dia 10 e se encerram no dia 28 deste mês. Elas podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organiza o concurso.

Maior parte das vagas do concurso de 2024 dos Correios é para a função de carteiro. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Veja a seguir os conteúdos previstos para as disciplinas de português, matemática, noções de informática e como acessar o código de conduta ética e integridade da companhia, disciplinas que serão exigidas dos candidatos de nível médio e dos candidatos de nível superior.

Português

Compreensão e interpretação de textos;

Tipologia textual;

Ortografia oficial;

Acentuação gráfica;

Emprego das classes de palavras;

Emprego do sinal indicativo de crase;

Sintaxe da oração e do período;

Pontuação;

Concordância nominal e verbal;

Regência nominal e verbal;

Significação das palavras;

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento.

Matemática

Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas;

Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal;

Números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples e composta;

Porcentagem;

Juros e desconto simples (juro, capital, tempo, taxa e montante);

Funções do 1º e 2º graus: problemas;

Sistema de medidas: decimais e não decimais;

Sistema monetário brasileiro: problemas.

Noções de informática

Internet e aplicativos;

Ferramentas de busca;

Navegadores (browser);

Sistema operacional e software;

Correios eletrônicos;

Programa antivírus e firewall;

Editores de apresentação;

Editores de Planilhas;

Editores de texto;

Extensão de arquivo;

Teclas de atalho;

Pacote Microsoft Office.

Conhecimentos gerais (só para nível médio)

Noções básicas de cartografia;

Orientação: pontos cardeais;

Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;

Representação: leitura, escala, legendas e convenções;

Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);

Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;

Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;

Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Conhecimentos específicos (só para nível superior)

O detalhamento do que será exigido para cada cargo está no edital do concurso, que pode ser consultado neste link.

Código de conduta ética e integridade

O documento está disponível (em PDF) na aba de legislação do site dos Correios, que pode ser acessado neste link.

Inscrições e salários

As taxas de inscrição são de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para nível superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico têm direto à isenção.

As taxas de inscrição são de R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para nível superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico têm direto à isenção.

O salário para carteiros é de R$ 2.429,26. O salário base para as vagas de nível superior é de R$ 6.872,48. Entretanto, no caso das vagas de engenheiro e arquiteto, haverá um complemento salarial que fará com que o valor chegue a R$ 10.302.

Para todos os contratados (agentes e analistas), será fornecido ainda vale-alimentação ou refeição de aproximadamente R$ 1.400. Os benefícios incluem ainda vale-transporte, auxílio creche ou babá e a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar.

Cronograma

Veja abaixo um cronograma simplificado do concurso:

