Executivo condenado a 7 anos de prisão apresenta sua ‘nova função’ no Linkedin: ‘presidiário’

Desde a última quinta-feira, 10, Ryan Salame, ex-executivo da FTX, especializada no comércio e armazenamento de criptomoedas, está “atuando” em um novo cargo: o de “presidiário”. O anúncio veio no perfil dele no Linkedln, que viralizou e, por volta das 13h desta sexta, 11, contabilizava mais de 13 mil curtidas, 1,2 mil comentários e mil compartilhamentos.

Ex-executivo da FTX se fantasia de presidiário antes de ser preso Foto: Ryan Salame via X/Reprodução

A data da publicação coincide com o início do cumprimento de pena do ex-executivo na FCI Cumberland, o Instituto Correcional Federal de Cumberland, uma prisão federal localizada em Maryland, nos Estados Unidos. A publicação diz o seguinte: “Estou feliz em compartilhar que estou começando um novo cargo como detento na FCI Cumberland!”. Veja abaixo.

Publicaç;ão de ex-executivo da FTX indica que ele está ocupando um novo cargo, o de presidiário Foto: LinkedIn/Reprodução

Salame, ex-co-CEO da FTX nas Bahamas, foi condenado a sete anos e meio de prisão por fazer doações ilegais. Segundo a CNN norte-americana, os promotores o acusaram de usar fundos de clientes da FTX para fazer doações ilegais a candidatos que apoiavam legislações favoráveis às criptomoedas.

Ele se declarou culpado pelo rombo que chegou a US$ 1,5 bilhão. Além de ficar encarcerado por sete anos e meio, ainda terá de enfrentar mais três anos de liberdade supervisionada e pagar mais US$ 11 milhões

Ryan Salame trocou foto do X, ex-Twitter, com fantasia de presidiário Foto: Reprodução via X rsalame7926

Além da publicação no Linkedln, Salame também usou a sua conta no X, ex-Twitter, para fazer piada da situação. Ele mudou a sua foto de perfil para uma em que ele aparece com uma fantasia de presidiário. Por lá, ele informa o seguinte: “7,5 anos de sentenaça de prisão. Antes: homem livre e megadoador republicano dos EUA”. Confira acima.