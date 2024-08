O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para mais de 9.300 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP – Meu primeiro Emprego, programa voltado para jovens que buscam a primeira oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. As inscrições vão até o dia 6 de agosto e podem ser feitas pelo site do Qualifica SP, no qual é possível consultar os municípios participantes.

A ação é destinada a jovens de 16 a 24 anos, com ensino fundamental completo e que moram no Estado. As vagas serão dividas entre presenciais (6.445 vagas) e remotas (2.893 vagas) e terão duração de 120 horas, distribuídas em um período de até quatro meses, em cursos que abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação; Gestão e Negócios; e Automotivo.

Governo de São Paulo está com inscrições abertas até 6 de agosto para mais de 9.300 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Governo do Estado, as aulas presenciais vão ocorrer em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) e unidades do Senai de 89 municípios do Estado de São Paulo. Já os cursos online serão ministrados ao vivo por meio da plataforma da Escola Start. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por meio do e-mail informado durante o ato da inscrição. As aulas têm previsão de início para 10 de agosto.

Confira as 24 opções de cursos: