Gary Shapiro, presidente-executivo da associação comercial dos Estados Unidos chamada Consumer Technology Association (CTA), tem uma pergunta decisiva que ele faz a candidatos esperançosos para serem contratados - e diz que reprovará esses candidatos se eles responderem errado.

PUBLICIDADE Imagine isso: você passou horas se candidatando ao emprego dos sonhos e participando de várias entrevistas. Finalmente, você acha que conquistou o gerente de contratação quando ele pergunta “quando você pode começar?” Você seria perdoado por pensar que a resposta certa é “imediatamente”. Afinal, você quer parecer ansioso. Mas esteja avisado: Shapiro diz que estar disponível em duas semanas é um grande aviso que pode colocá-lo na pilha de rejeição. “Eles não conseguem o emprego porque vão nos tratar da mesma forma que tratam aquele antigo empregador”, Shapiro disse recentemente à CNBC.

“Quero um (funcionário) com um nível de comprometimento com sua organização - mesmo que não ame seu trabalho - onde não deixará seu empregador na mão.” A menos, é claro, que você esteja desempregado - nesse caso, a questão de aprovação/reprovação não se aplica. A Fortune contatou Gary Shapiro para comentar.

Se na entrevista de emprego te perguntarem "quando você pode começar?", pense duas vezes antes de responder "imediatamente": há recrutadores que avaliam a lealdade com o emprego corrente Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Teste de lealdade

Talvez não seja surpreendente que Shapiro valorize a lealdade entre os trabalhadores - afinal, o homem de 68 anos trabalhou em seu cargo atual como presidente-executivo da CTA por mais de três décadas. Para Shapiro, não importa o quão sênior seja o candidato em potencial, ele ainda estará sujeito ao mesmo teste - e quanto maior o período de aviso prévio, melhor.

Shapiro disse que usou a pergunta de referência ao contratar a diretora de operações da empresa. Ele se lembrou de estar “muito grato” por ela ter dito que precisaria de até seis semanas para fazer a transição adequada de seu antigo emprego. “Eu disse: ‘Isso é perfeito. Você conseguiu o emprego’”, afirmou.

Embora Shapiro não tenha especificado seu nome na entrevista, Glenda MacMullin é a COO da CTA, de acordo com o site da associação - o que significa que ele usa a pergunta há pelo menos 20 anos, pois ela entrou na empresa em 2004.

Ele até aplica um teste de lealdade semelhante a funcionários que já estão no negócio quando eles entregam seu aviso prévio. A saída em boas condições, incluindo dar um aviso prévio de pelo menos duas semanas, costuma ser uma consideração sempre que a CTA recontrata funcionários “bumerangue”, acrescentou Shapiro.

Quando candidatos respondem com inteligência artificial

A tática de entrevista de Shapiro pode ter resistido ao teste do tempo, mas muitos gerentes de contratação hoje estão jogando suas perguntas favoritas pela janela graças à inteligência artificial (IA).

No início deste mês, o cofundador da xAI de Elon Musk chamou a atenção de um entrevistado trapaceiro no X. Em vez de tropeçar em perguntas difíceis, o candidato estava usando grandes modelos de linguagem para respondê-las e, em seguida, lendo as respostas na lateral da tela. Greg Yang, um dos 12 cofundadores do mais recente empreendimento de IA de Musk, disse que um “candidato tentou usar a Claude durante a entrevista, mas era muito óbvio”.

O candidato em questão até revelou que candidatos anteriores vazaram as perguntas da entrevista que foram feitas em sites como 1point3acres e Cscareers.

Fora da indústria de tecnologia, os funcionários têm tentado ajudar seus colegas a superar o processo de entrevista compartilhando perguntas espinhosas em sites como o Glassdoor: a Fortune conseguiu encontrar muitos dos enigmas peculiares que o Goldman Sachs faz a seus candidatos na plataforma de carreiras. A publicação de Yang inspirou outros empregadores a falar sobre a forma como os candidatos a emprego experientes estão abusando das ferramentas de IA — e como alguns estão descartando suas confiáveis perguntas de entrevista em favor de uma abordagem mais coloquial em resposta. Um empregador até disse que agora pede ao candidato para fazer perguntas sobre o trabalho: “Se eles não conseguem questioná-lo adequadamente, provavelmente não têm experiência suficiente”.

