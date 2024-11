O estresse de se adaptar ao trabalho após os anos de faculdade tem sido uma luta universal, marcada por novas rotinas, empregos insatisfatórios e a perda da vida social. Mas uma nova pesquisa sugere que está se tornando cada vez mais uma luta geracional e baseada em gênero também.

Geração Z agora está mais doente do que os de 40 anos

Pesquisas da RF descobriram que mais de um terço dos jovens de 18 a 24 anos sofrem do que é descrito como um “transtorno mental comum” (TMC), como depressão, ansiedade ou transtorno bipolar. O número está bem acima dos 24% de jovens em 2000 que viviam com um TMC.

Esse salto foi “turbinado” por uma crise de saúde mental entre as mulheres. Duas em cada cinco mulheres no Reino Unido provavelmente relatam um TMC, em comparação com um quarto dos homens.

Embora existam teorias sobre as causas desse aumento, desde a perda de serviços públicos vitais até a queda do estigma em torno de falar sobre saúde mental, sobre o que não há dúvidas são os impactos no mundo real do aumento de casos de bem-estar mental precário.

A análise da RF descobriu que o número de jovens que tiram folga do trabalho devido a problemas de saúde dobrou na última década. Os efeitos nos resultados do trabalho estão se tornando claros. Pessoas que vivem com problemas de saúde mental têm mais probabilidade de trabalhar em empregos mal pagos em comparação com seus colegas mais saudáveis.

Pesquisas indicam que mais de um terço dos jovens de 18 a 24 anos sofrem de transtornos como depressão, ansiedade ou transtorno bipolar; aumento foi 'turbinado' por uma crise de saúde mental entre as mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A parte mais preocupante dessa tendência é que ela está criando dinâmicas geracionais nunca antes ouvidas. Por exemplo, os jovens agora têm mais probabilidade de faltar ao trabalho por causa de doenças do que pessoas 20 anos mais velhas.

Essa divisão geracional está levando a cismas no local de trabalho que estão prejudicando a produtividade. Um estudo da London School of Economics e da empresa de consultoria Protiviti descobriu que mais de um terço dos funcionários da Geração Z estavam se autodeclarando improdutivos.

Os pesquisadores atribuíram a causa dessa baixa produtividade a uma falha de comunicação entre os trabalhadores jovens e seus gerentes mais velhos.

Esta divisão geracional também está impactando a economia do Reino Unido. Uma pesquisa da seguradora de saúde Vitality descobriu que os trabalhadores da Geração X e da Geração Y estavam perdendo o equivalente a um dia de trabalho por semana devido à saúde mental precária. A Vitality estimou que isso estava custando à economia britânica £ 138 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) por ano.

"A falta de trabalho entre jovens devido a problemas de saúde é uma tendência real e crescente; é preocupante que jovens na faixa dos 20 anos, apenas iniciando a vida adulta, tenham mais probabilidade de ficar sem trabalho devido a problemas de saúde do que aqueles na faixa dos 40 anos", disseram pesquisadores da RF.

CEO usa TikTok para criticar a ‘pior candidatura de emprego de todos os tempos’

Quais são os 5 melhores MBAs do mundo? Veja ranking Universidades e os problemas de saúde mental Embora possa ser fácil culpar o aumento recente nos efeitos da pandemia de covid-19, os problemas são mais profundos e também são o ápice de tendências de longa duração. Uma delas é um ambiente educacional cada vez mais estressante. A RF diz que as universidades se tornaram “focos” para problemas de saúde mental. Pesquisas anteriores mostram que três em cada cinco alunos estão vivendo com um transtorno de saúde mental. Ao mesmo tempo, pesquisas mostram que uma educação universitária continua sendo a melhor chance para as pessoas conseguirem carreiras mais bem pagas, criando uma faca de dois gumes onde os jovens percorrem cada vez mais a gama de arriscar sua saúde mental para obter melhores resultados no trabalho.

Os alunos também recebem mais apoio de saúde mental de suas universidades, em comparação com alunos não universitários que têm menos opções para buscar suporte.

Mulheres da Geração Z são as mais afetadas

Em alta Economia The Economist: O que está prestes a atingir a economia mundial? A baixaria de ‘lady’ Janja contra Musk, o discurso de ódio ‘do bem’ e a ‘tolerância’ da esquerda The Economist: Nike e Adidas estão perdendo a liderança em tênis de corrida A pesquisa da RF fez uma constatação impressionante de que as mulheres jovens agora têm 1,6 vez mais probabilidade do que os homens de tirar uma folga do trabalho devido a problemas de saúde. Ela reverteu uma tendência de homens jovens tirarem mais folgas na década de 2010, e o mostrador só mudou graças a um aumento acentuado nas doenças femininas nos últimos dois anos. As mulheres da Geração Z são consistentemente descritas como as mais propensas a sofrer de transtornos de saúde mental. A psicóloga Jean Twenge disse à Fortune no ano passado que há uma correlação clara entre o aumento do uso de smartphones e o declínio dos níveis de saúde mental. Adolescentes que chegam à idade universitária relatam os maiores casos de saúde mental precária. Quase um terço das mulheres entre 17 e 19 anos têm um provável transtorno mental, de acordo com a RF. A think tank instou setores que empregam um grande número de jovens a liderar iniciativas para contratar mais gerentes “conscientes da saúde mental” para melhorar os resultados dos líderes de amanhã. c.2024 Fortune Media IP Limited Distribuído por The New York Times Licensing Group

