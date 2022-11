Idade é motivo de demissão de um em cada quatro profissionais, diz pesquisa

Um em cada quatro profissionais já foi demitido por ser considerado “muito velho”, aponta pesquisa realizada pela Vagas.com, Colettivo e Talento Sênior. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por esse motivo.

A pesquisa Etarismo, realizada em agosto deste ano, foi feita por meio da plataforma Vagas.com com a participação de 252 profissionais de Recursos Humanos. Os dados revelam informações sobre o cenário do mercado de trabalho para profissionais mais maduros. Por exemplo, uma em cada cinco empresas respondentes (21%) informou que considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação, enquanto 79% foram contrários.

Segundo levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem "velhos demais" Foto: Felipe Rau/Estadão

A maioria dos RHs, 81%, disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. Porém, 58% afirmaram que as empresas procuraram contratar pessoas com mais de 50 anos nos últimos seis meses, enquanto 42% não tomaram essa medida.

Os núcleos de RH mostraram que é necessário convencer os gestores ou outras pessoas da equipe a contratar pessoas mais experientes, situação que já ocorreu com 55% dos respondentes. Outros 45% reportaram que não tiveram de passar por essa experiência.

Outro entrave para a contratação de profissionais mais sêniores é a falta de conscientização dentro das empresas. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações ou palestras sobre etarismo. Além disso, a maioria dos respondentes (58%) diz não ter domínio suficiente do assunto para recrutar esses profissionais