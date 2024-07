A metodologia faz parte do conceito de gamificação - o uso de elementos e estratégias dos jogos no dia a dia - para dinamizar processos no ambiente de trabalho. No caso do Lego, não há perdedores ou vencedores. O foco é lidar com situações corriqueiras de uma empresa.

“A gamificação traz cenários reais por meio dos jogos. Por exemplo, as peças de Lego geram novas ideias e promovem o alinhamento dentro das empresas, além de transformar reuniões e processos em algo mais lúdico e acessível”, explica Lauren Piana, facilitadora certificada do Lego® Serious Play® e desenvolvedora de workshops em organizações a partir do brinquedo.