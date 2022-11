Mais de 80% dos executivos temem retrocesso em políticas flexíveis de trabalho, segundo LinkedIn

Publicidade

As políticas de flexibilidade no trabalho estão em declínio, segundo estudo feito pelo LinkedIn com mais de 2900 executivos C-Level de grandes organizações do mundo. Nos EUA, por exemplo, antes da pandemia apenas 2% dos empregos postados na plataforma eram listados como remotos. Em abril de 2022 a categoria alcançou seu pico com 20%, mas retornou para 15% em setembro.

Apesar das conquistas durante a pandemia, a pesquisa apontou que os executivos estão preocupados que o atual cenário econômico mundial signifique um retrocesso na adoção de políticas flexíveis (82%), no desenvolvimento de habilidades (88%) e no bem-estar dos colaboradores (88%).

Segundo Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para a América Latina, as decisões tomadas pelos líderes em meio a incertezas econômicas tem afetado diretamente as prioridades e as ferramentas de retenção e atração de talentos. “Apesar do trabalho remoto ter sido uma alternativa para muitas empresas durante a pandemia, nem todas haviam consolidado este como o modelo permanente para o longo prazo”, conta.

É possível que as empresas estejam querendo voltar ao escritório devido a uma falsa ideia de segurança imposta antes da pandemia, explica o Diretor. “Globalmente, vemos que a liderança está dividida entre voltar para formas antigas de trabalho e olhar para o futuro e repensar a maneira que os funcionários exercem suas funções.”

Essa queda vai na contramão da tendência flexibilizadora e de valorização dos funcionários observada nos últimos dois anos e celebrada por grande parte dos empregados. Pesquisas mostram que o trabalho flexível se estabeleceu como uma proposta de valor fundamental para grande parte dos profissionais e ponto crucial para a retenção de talentos nas empresas.

Segundo relatório da consultoria RH Adecco a ideia de poder escolher entre trabalhar de casa e ir ao escritório apenas alguns dias da semana é a preferência de 40% dos profissionais, enquanto 33% prefere apenas o home office. Além disso, um relatório da Conexa indicou que 32% acreditam que o modelo de trabalho afeta a saúde emocional, sendo que 50% dos entrevistados estão no presencial, 29% no híbrido e 21% trabalham somente em casa.

De acordo com Milton, essa desconexão entre empregador e empregado sinaliza a importância de aproximar os desejos de ambas as partes. Enquanto modelos de trabalho flexíveis tendem a diminuir, pessoas que estão em busca de recolocação não têm aceitado formatos de trabalhos engessados. “No Brasil e em muitos países do mundo, as aplicações para funções remotas superam as ofertas do mercado”, explica.

A pesquisa, realizada pelo LinkedIn em parceria com a YouGov, foi respondida por 250 executivos brasileiros de organizações com mais de 1.000 funcionários. Na plataforma, foram analisados os anúncios de empregos pagos e o número de inscrições para essas funções de janeiro de 2021 até setembro do mesmo ano.

O estudo ainda mostrou que o grande desafio das empresas nesse contexto é reter talentos e mantê-los engajados. Os executivos também reconhecem que as tensões financeiras devido ao aumento do custo de vida (32%) e o medo da demissão (28%) são os pontos principais de preocupação dos trabalhadores brasileiros.