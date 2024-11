Quanto custam MBA e outros cursos executivos? Veja valores em 10 escolas e saiba se planejar

RESUMO: O Estadão pesquisou em 10 instituições para saber quanto custa a educação executiva no Brasil. Cursos rápidos e a distância são mais baratos, mas trazem menos profundidade, enquanto MBAs executivos e com módulos internacionais oferecem mais oportunidades, mas por um valor que pode chegar a R$ 291,5 mil. Para se planejar, é importante entender qual a melhor opção para o seu momento profissional e financeiro, analisar se será preciso fazer cortes no orçamento e ter organização, para evitar o endividamento. O parcelamento é uma boa opção se não houver descontos para pagamento à vista ou se a redução for inferior à taxa Selic.

Como se planejar para pagar o curso?

Um dos fatores decisivos na hora de escolher um curso de educação executiva é o valor a ser pago. Os preços variam de acordo com duração, modalidade, instituição e diferenciais do programa. O Estadão pesquisou em 10 escolas de negócios e reuniu opções com valores que vão de R$ 199 a R$ 291 mil. A lista completa está no final desta matéria.

Para começar a se planejar, é fundamental saber qual será o investimento feito no curso.

A educadora e planejadora financeira Carol Stange afirma que o ideal é entender a relação entre os custos das aulas e o impacto que elas terão na remuneração, para escolher a melhor alternativa para o seu momento profissional e financeiro.

Se o programa custa R$ 200 mil, mas a previsão de aumento salarial for de apenas 5%, a melhor opção seria um curso mais barato, para quem não tem o dinheiro na mão. Mas, se a expectativa de incremento for de 30% ou mais, os prós passam a ser mais fortes. Carol Stange, educadora e planejadora financeira

O próximo passo é descobrir se será preciso fazer ajustes no orçamento. A análise, segundo Stange, inclui duas etapas:

Mapeie todas as receitas e despesas. É importante incluir cada detalhe, desde gastos essenciais, como aluguel e escola, até compras supérfluas feitas por impulso, como comida por delivery ou roupas e acessórios.

Depois, reflita e classifique quais despesas são inegociáveis e precisam ser mantidas; quais podem ser reduzidas; e quais serão eliminadas, mesmo que por um período determinado.

A educadora explica que é preciso manter uma reserva financeira para lidar com imprevistos no dia a dia e no curso, sem correr riscos de endividamento.

É preciso estar preparado para lidar com gastos extras. Os MBAs, por exemplo, costumam ter viagens, o que faz necessário ter uma quantia separada para lidar com situações imprevisíveis ou até para comprar material. Não dá para considerar só o investimento inicial do curso. Carol Stange

Valor dos cursos pode chegar a quase R$ 300 mil; é importante organizar as finanças para escolher melhor opção. Foto: Krakenimages.com - stock.adobe.com

Como decidir a melhor forma de pagamento?

Todas as instituições listadas pelo Estadão oferecem opções de parcelamentos no cartão de crédito ou no boleto bancário, mas algumas dão descontos para pagamentos à vista.

Stange alerta que é importante fazer três reflexões antes de decidir como pagar pelo curso:

PUBLICIDADE Você pode custear as mensalidades sem comprometer o orçamento mensal? Há descontos para pagamentos à vista? Você pode esperar ou precisa fazer o curso com urgência? Ela explica que é importante garantir que as parcelas não vão prejudicar gastos essenciais, nem deixar a pessoa sem recursos para eventuais emergências.

Não existe parcelamento sem juros a partir do momento em que você tem desconto se pagar à vista. Carol Stange

DICA: A educadora diz que, se a pessoa já tem uma reserva financeira para arcar com os custos do curso, mas a porcentagem da redução ofertada pela instituição para o pagamento à vista for inferior à taxa Selic, um bom caminho é parcelar e deixar o dinheiro investido, já que o rendimento será maior do que o desconto.

Veja no quadro abaixo qual o caminho para investir em cursos:

Cuidados importantes

O processo de planejamento para começar um curso exige cuidados, tanto para não se endividar quanto para evitar frustrações.

Para quem precisa economizar, o ideal é não estipular metas irreais, como ficar sem jantar fora por meses, já que as chances de falhar a longo prazo são maiores, o que pode trazer frustração.

Subestimar o longo prazo também é um erro. Se a pessoa pode adiar o início do curso, guardar quantias menores por um prazo maior é o melhor caminho.

O problema é pensar que no curto prazo, você vai conseguir dar conta de tudo, desde guardar dinheiro até fazer o MBA. É um show de equilibrar pratinhos que não tem como manter em pé. Carol Stange

Dicas para se organizar

Se você quer se organizar financeiramente para iniciar o programa dos sonhos, tem que seguir estas três dicas:

Guarde dinheiro mesmo sem saber qual curso será escolhido. O planejamento muda de acordo com o valor total que será investido, mas antes mesmo de definir a especialização, é fundamental reservar uma quantia para se adaptar ao novo orçamento.

Se você optar por aplicar o dinheiro, use simuladores de investimento, como o do E-Investidor, para avaliar quanto e por qual período será necessário poupar para pagar o curso. Stange explica que é importante ter valores reais e entender quanto você pode reservar por mês e de quanto vai precisar no final.

Tenha foco. Para garantir o melhor aproveitamento do curso, é essencial estar focado não só nas aulas, mas também nas finanças, para evitar que preocupações com os gastos atrapalhem seu rendimento.

Confira os valores em 10 instituições

O Estadão selecionou dez escolas de negócio que atuam no Brasil e oferecem cursos com valor, modalidade e tempo de duração distintos. Todas as instituições são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e estão listadas em ordem crescente de acordo com o menor investimento.

1) Fundação Dom Cabral (FDC)

A FDC é credenciada pela Association of MBAs (Amba) e pela European Foundation for Management Development - European Quality Improvement System (EFMD-EQUIS).

Valor: entre R$ 199 e R$ 151.114

entre R$ 199 e R$ 151.114 Menor investimento: programas de curta duração online, como o curso Forecast 2024 (R$ 199)

programas de curta duração online, como o curso Forecast 2024 (R$ 199) Maior investimento: programas de longa duração, como o Executive MBA (R$ 151.114)

programas de longa duração, como o Executive MBA (R$ 151.114) Formas de pagamento: cartão de crédito, com opções de parcelamento que variam de acordo com as características do programa

cartão de crédito, com opções de parcelamento que variam de acordo com as características do programa Bolsas de estudos: as inscrições para bolsas começaram em 19 de agosto de 2024 e vão até 30 de junho de 2025. O edital pode ser acessado aqui. Há também descontos para matrículas antecipadas e empresas conveniadas.

2) Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap)

A Fecap é afiliada à Associação Nacional de MBA (Anamba).

Valor: entre R$ 249 e R$ 20 mil

entre R$ 249 e R$ 20 mil Menor investimento: programas de curta duração online, como o curso de Compras Estratégicas (R$ 249 para ex-alunos da Fecap e R$ 498 para o público geral)

programas de curta duração online, como o curso de Compras Estratégicas (R$ 249 para ex-alunos da Fecap e R$ 498 para o público geral) Maior investimento: programas personalizados desenvolvidos para empresas, com valor variável de acordo com as exigências do contratante. Para uma turma de vinte pessoas, um curso in company com duração de 15 horas custa em média R$ 20 mil

programas personalizados desenvolvidos para empresas, com valor variável de acordo com as exigências do contratante. Para uma turma de vinte pessoas, um curso in company com duração de 15 horas custa em média R$ 20 mil Formas de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito com parcelamento em até 5x

boleto bancário ou cartão de crédito com parcelamento em até 5x Bolsas de estudos: há algumas opções de bolsas parciais, que podem ser consultadas no site. Há descontos para ex-alunos e empresas parceiras

3) Fundação Getulio Vargas (FGV)

A FGV tem acreditação internacional e é credenciada em entidades como a Amba e Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Valor: entre R$ 1 mil e R$ 82.081

entre R$ 1 mil e R$ 82.081 Menor investimento: programas de curta e média duração online em dez áreas de interesse, como os cursos Análise de Viabilidade de Projetos (R$ 1 mil) e Administração Estratégica de Vendas (R$ 1 mil)

programas de curta e média duração online em dez áreas de interesse, como os cursos Análise de Viabilidade de Projetos (R$ 1 mil) e Administração Estratégica de Vendas (R$ 1 mil) Maior investimento: MBAs presenciais, como o Executive MBA (de R$ 75.514 a R$ 82.081, a depender da data da matrícula)

MBAs presenciais, como o Executive MBA (de R$ 75.514 a R$ 82.081, a depender da data da matrícula) Formas de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito, com opções de parcelamento que variam de 3 a 36 vezes, a depender do valor do programa

boleto bancário ou cartão de crédito, com opções de parcelamento que variam de 3 a 36 vezes, a depender do valor do programa Bolsas de estudos: não oferece. Há condições especiais para ex-alunos e empresas parceiras, sob consulta

4) Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

A UAM oferece cursos em parceria com a Escola Brasileira de Direito (Ebradi) e com a HSM University (HSMu). A Business School São Paulo, escola de negócios da UAM, passa por uma reformulação e não tem programas disponíveis no momento.

Valor: entre R$ 2.999 e R$ 14.766

entre R$ 2.999 e R$ 14.766 Menor investimento: programas na modalidade EAD, como o curso Planejamento e Gestão de Eventos (R$ 2.999,16)

programas na modalidade EAD, como o curso Planejamento e Gestão de Eventos (R$ 2.999,16) Maior investimento: programas presenciais, como o curso Gestão de Negócios em Saúde: Inovação e IA (R$ 14.766)

programas presenciais, como o curso Gestão de Negócios em Saúde: Inovação e IA (R$ 14.766) Formas de pagamento: Pix, boleto bancário e cartão de crédito, com parcelamento em até 24 vezes

Pix, boleto bancário e cartão de crédito, com parcelamento em até 24 vezes Bolsas de estudos: há bolsas oferecidas de acordo com o desempenho no processo seletivo

5) Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

A Escola de Negócios da PUC-PR é credenciada pela AACSB.

Valor: entre R$ 7.450 e R$ 21.148

entre R$ 7.450 e R$ 21.148 Menor investimento: cursos na modalidade EAD, como a pós-graduação em Estratégias de Negociação (R$ 7.450)

cursos na modalidade EAD, como a pós-graduação em Estratégias de Negociação (R$ 7.450) Maior investimento: MBA na modalidade EAD sobre Estratégias de Sucesso Profissional: Liderança, Inovação e Conexões no Mundo Corporativo (R$ 21.148)

MBA na modalidade EAD sobre Estratégias de Sucesso Profissional: Liderança, Inovação e Conexões no Mundo Corporativo (R$ 21.148) Formas de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou cartão de débito, com opções de parcelamento que variam de 24 vezes para os programas presenciais a 25 vezes para as alternativas online

boleto bancário, cartão de crédito ou cartão de débito, com opções de parcelamento que variam de 24 vezes para os programas presenciais a 25 vezes para as alternativas online Bolsas de estudos: não oferece. Há desconto de 10% para ex-alunos

6) Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

A ESPM é afiliada à Anamba.

Valor: entre R$ 18 mil e R$ 90 mil

entre R$ 18 mil e R$ 90 mil Menor investimento: programas na modalidade Live EAD, em áreas como consumo e experiência do consumidor e marketing, estratégia e gestão (em média R$ 18 mil)

programas na modalidade Live EAD, em áreas como consumo e experiência do consumidor e marketing, estratégia e gestão (em média R$ 18 mil) Maior investimento: mestrado profissional, em áreas como economia criativa, estratégia e inovação e comportamento do consumidor (em média R$ 90 mil)

mestrado profissional, em áreas como economia criativa, estratégia e inovação e comportamento do consumidor (em média R$ 90 mil) Formas de pagamento: cartão de crédito, com parcelamento em até 35 vezes

cartão de crédito, com parcelamento em até 35 vezes Bolsas de estudos: não oferece. Há descontos de 5% a 20% para ex-alunos

7) Link Business School

Com foco no empreendedorismo, a Link Business School é a mais jovem da lista: foi inaugurada em 2020.

Valor: entre R$ 19 mil e R$ 208.404

entre R$ 19 mil e R$ 208.404 Menor investimento: Build Your Business, um curso intensivo de uma semana voltado para o empreendedorismo (R$ 19 mil)

Build Your Business, um curso intensivo de uma semana voltado para o empreendedorismo (R$ 19 mil) Maior investimento: MBA com imersão no Vale do Silício (R$ 208.404)

MBA com imersão no Vale do Silício (R$ 208.404) Formas de pagamento: o Build Your Business pode ser parcelado em até 6 vezes no cartão de crédito; o MBA é pago em 18 mensalidades

o Build Your Business pode ser parcelado em até 6 vezes no cartão de crédito; o MBA é pago em 18 mensalidades Bolsas de estudos: não oferece. Há descontos para empresas parceiras e para matrículas antecipadas.

8) Fundação Instituto de Administração (FIA)

A FIA é credenciada pela AMBA e pela EFMD-EQUIS.

Valor: entre R$ 19,9 mil e R$ 111.308

entre R$ 19,9 mil e R$ 111.308 Menor investimento: programas de preparação de curta duração para conselheiros e C-Level (R$ 19,9 mil)

programas de preparação de curta duração para conselheiros e C-Level (R$ 19,9 mil) Maior investimento: MBA executivo internacional (R$ 111.308)

MBA executivo internacional (R$ 111.308) Formas de pagamento: boleto bancário, com opções de parcelamento que variam de 6 a 36 vezes, a depender do tempo de duração do curso; e cartão de crédito, com parcelamentos entre 6 e 24 vezes.

boleto bancário, com opções de parcelamento que variam de 6 a 36 vezes, a depender do tempo de duração do curso; e cartão de crédito, com parcelamentos entre 6 e 24 vezes. Bolsas de estudos: há bolsas parciais para mulheres, que podem ser consultadas aqui, e para pessoas que se autodeclararem pretas, pardas ou indígenas no processo seletivo. Há descontos que variam de 5% a 23% para matrículas adiantadas.

9) ISE Business School

O ISE Business School é associado à IESE, instituição espanhola que foi eleita a quarta melhor escola de negócios do mundo em 2024, de acordo com o ranking do jornal inglês Financial Times.

Valor: entre R$ 25 mil e R$ 291,5 mil

entre R$ 25 mil e R$ 291,5 mil Menor investimento: programas de imersão com foco em tema ou habilidade específica (em média R$ 25 mil)

programas de imersão com foco em tema ou habilidade específica (em média R$ 25 mil) Maior investimento: MBA executivo internacional com foco em direção geral (R$ 291,5 mil)

MBA executivo internacional com foco em direção geral (R$ 291,5 mil) Formas de pagamento: boleto bancário, com opções de parcelamento que variam entre 12 e 22 vezes, de acordo com o tempo de duração e valor do curso

boleto bancário, com opções de parcelamento que variam entre 12 e 22 vezes, de acordo com o tempo de duração e valor do curso Bolsas de estudos: há bolsa parciais para mulheres. Os detalhes podem ser consultados aqui.

10) Coppead

O Instituto Coppead de Administração pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi fundado em 1973.

Valor: entre R$ 57,3 mil e R$ 84,5 mil

entre R$ 57,3 mil e R$ 84,5 mil Menor investimento: Coppead Finanças (R$ 57,3 mil)

Coppead Finanças (R$ 57,3 mil) Maior investimento: MBA executivo (R$ 84,5 mil)

MBA executivo (R$ 84,5 mil) Formas de pagamento: boleto bancário, com parcelamento em até 24 vezes

boleto bancário, com parcelamento em até 24 vezes Bolsas de estudos: há um programa anual de bolsas. O edital atual pode ser consultado aqui.

O Insper, muito procurado para formação executiva, não foi incluído nesta lista porque não quis divulgar os valores de seus cursos.