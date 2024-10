Quanto ganha um estagiário? Pesquisa mostra média salarial pelo País; veja quais Estados pagam mais

Uma pesquisa realizada pela consultoria Korn Ferry mostrou que São Paulo é o Estado com a maior média salarial para estagiários no Brasil. Na região metropolitana, o valor médio da bolsa-auxílio para jornadas de trabalho de seis horas é de R$ 1.788,30. No interior paulista, o valor é de R$ 1.691,70.

A região com as médias mais elevadas é a Sudeste. Depois de São Paulo, está o Espírito Santo, com R$ 1.666,79, seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 1.630,25, e Minas Gerais, com R$ 1.605,75. A diferença entre Minas Gerais e Roraima, o Estado com a maior remuneração fora do Sudeste, é de apenas R$ 0,61.

A diretora sênior da Korn Ferry na América do Sul, Aline Riccio, lembra que o custo de vida nas grandes cidades do Sudeste é mais alto em comparação com outras áreas, o que exige remuneração maior.

“A região concentra uma grande parte das sedes das maiores empresas do País, especialmente em setores como financeiro, tecnológico e industrial, que tradicionalmente oferecem salários mais altos”, completa Riccio.

Quatro das cinco piores médias salariais estão no Nordeste

Na outra ponta da lista, quem tem a pior média salarial para estagiários é o Ceará, com R$ 1.479,85 - 17% a menos do que São Paulo. As quatro piores bolsas-auxílio do País estão em Estados do Nordeste: além do Ceará, aparecem Bahia (R$ 1.502,44), Paraíba (R$ 1.511,70) e Maranhão (R$ 1.535,72).

O mais bem colocado no Nordeste é Sergipe, com média de R$ 1.575,95.

No Sul, a melhor remuneração para estágio está no Rio Grande do Sul (R$ 1.580,56) e a pior no Paraná (R$ 1.546,65). Já no Norte, o destaque positivo é Roraima (R$ 1.605,14) e o negativo é o Pará (R$ 1.539,01).

O Distrito Federal tem a melhor média salarial do Centro-Oeste, com R$ 1.599,07, e Goiás tem a pior da região, com R$ 1.547,68.

São Paulo tem a melhor média salarial para estagiários; Ceará tem a pior. Foto: Seventyfour - stock.adobe.com

Apesar de não ser obrigatório pela Lei do Estágio, 14% das empresas pagam 13º salário para os estudantes, segundo a pesquisa. A estimativa média de reajuste para o próximo ano é de 6,2%.

O levantamento online ouviu 235 empresas em 25 estados e no Distrito Federal, em junho e julho deste ano. Nenhuma das organizações atendidas pela Korn Ferry tem sede no Acre, e por isso o Estado não aparece na lista.

Como conseguir um estágio com salário mais alto?

Para se destacar nos processos seletivos para estágio nos Estados com as melhores remunerações, Riccio recomenda que o candidato busque estudar em instituições de qualidade, invista em projetos acadêmicos ou trabalhos voluntários e busque a fluência em idiomas, especialmente inglês e espanhol. “Outro ponto essencial é o desenvolvimento de habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, comunicação eficaz e resolução de problemas. Empresas estão sempre em busca de jovens talentos, que já demonstrem proatividade, capacidade de inovação e disposição para aprender”, conclui a diretora. Veja a lista completa de salários médios de estagiários por Estado, considerando jornada diária de 6 horas:

