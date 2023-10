Um estudo realizado pela Companhia de Estágios, em parceria com o portal Vida de Trainee, revelou que o salário médio dos trainees no Brasil é de R$ 6.050,69. O dado faz parte do levantamento “Guia do Salário de Trainee no Brasil 2024″, que analisou 70 programas oferecidos por empresas de grande porte que contratam em formato CLT, no período entre 2022 e 2023.

Além da alta média salarial, o estudo também destacou disparidades salariais significativas entre os setores avaliados. Alguns segmentos, como Tabaco, Instituições Financeiras e Educação, se destacaram com as maiores médias salariais com R$ 8.713,00, R$ 8.125,00 e R$ 8.000,00, respectivamente.

Esses números não apenas refletem a competitividade desses setores, mas também indicam a valorização que as empresas atribuem aos jovens talentos que ingressam em seus programas de trainee.

Na prática, a ideia desses programas é identificar e desenvolver potenciais líderes para as empresas. Eles costumam passar por treinamentos e envolvimento em diversos projetos internos. O público-alvo dos programas são os jovens, com até dois anos de formados ou prestes a terminar a graduação.

Estudo sobre ganhos de trainees analisou 70 programas oferecidos por empresas de grande entre 2022 e 2023. Foto: drazen_zigic

Região e domínio de um segundo idioma influenciam

Segundo o levantamento, a remuneração também varia conforme a localização e o conhecimento de um segundo idioma. A região sudeste, impulsionada por São Paulo e Rio de Janeiro, lidera o ranking com as melhores remunerações do País. A média salarial é de R$ 6.342,57, enquanto a região Norte apresenta a média mais baixa com R$ 4.260,80.

Para aumentar a diversidade nos programas de trainee, o inglês tem deixado de ser uma exigência em processos seletivos de grandes empresas como Ambev e PepsiCo. Mas o conhecimento do idioma ainda é uma competência muito valorizada no mercado.

A pesquisa mostrou que os profissionais com inglês avançado ou fluente tem uma média salarial de R$ 7.005,32, enquanto os com conhecimento intermediário recebem R$ 5.519,77 e os que têm apenas nível básico, R$ 6.000,00.