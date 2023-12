Quanto ganha um executivo no Brasil? Qual setor paga mais? Segundo o “Estudo de Remuneração” anual realizado pela consultoria Michael Page, diretores de bancos lideraram os ganhos em 2023. O cargo com o maior salário foi o de diretor executivo de Produtos em fintechs e instituições de pagamento: R$ 1,58 milhão por mês.

O segundo e terceiro lugares também pertencem ao setor de bancos, com um salário de R$ 1,5 milhão para o diretor executivo Comercial e R$ 1,3 milhão para CEO regional em criptomoedas. Os valores incluem a parte variável do salário, que são bônus além da remuneração básica. O salário fixo do diretor executivo de produtos, por exemplo, é de R$ 81 mil, mas pode passar R$ 1,5 milhão quando se consideram esses benefícios.

Setor de bancos e serviços financeiros tem as maiores remunerações do país, segundo Michael Page. Foto: DIV

Os dados para este estudo foram coletados ao longo dos últimos meses por meio de entrevistas conduzidas por consultores da Michael Page, durante as quais os profissionais informavam seus salários. Além disso, foram consideradas as informações sobre a remuneração dos profissionais fornecidas pelas empresas.

A pesquisa abrangeu 15 setores econômicos: bancos e serviços financeiros, engenharia e manufatura, agronegócio, finanças, saúde e ciências, propriedade e construção, legal (advocacia), marketing e digital, recursos humanos, secretariado e administrativo, seguros, operações e supply chain, tecnologia da informação, varejo e vendas.

Logo abaixo do setor de bancos, que lidera em termos de salários mais altos, encontra-se a área de seguros, onde as remunerações atingem R$ 635 mil para diretor Comercial e R$ 611 mil para diretor de Produtos e diretor de Operações.

As faixas salariais apresentadas representam a média do mercado nacional, variando até R$ 2 mil para cima ou para baixo, considerando salário bruto mensal. Esses valores representam remuneração paga em grandes empresas, com receita acima de R$ 300 milhões por ano.

Os salários mencionados não incluem remuneração variável, stock options (opções de ações, em que o executivo recebe ações como parte do salário e se torna sócio da empresa) e demais benefícios. No contexto de salários em instituições financeiras e serviços, o montante citado representa a remuneração global, incorporando bônus vinculados ao desempenho.

Veja os valores por setor:

BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

VP/Dir. Executivo de Produtos - R$ 1.583.127

VP/Dir. Executivo Comercial - R$ 1.501.227

Regional CEO (Cripto) - R$ 1.374.200

ENGENHARIA

Diretor Industrial - R$ 53.000

Diretor de P&D - R$ 47.000

Gerente de SSMA - R$ 38.000

AGRONEGÓCIO

Diretor Industrial - R$ 50.000

Diretor Agrícola - R$ 50.000

Diretor de P&D - R$ 42.000

FINANÇAS

CFO - R$ 70.000

Diretor Fiscal/Tributário - R$ 50.000

Diretor de contabilidade - R$ 45.000

SAÚDE E CIÊNCIAS

Gerente / Diretoria Geral - R$ 90.000

Superintendente/Diretor Médico - R$ 80.000

Head de Unidade de Negócios - R$ 70.000

PROPRIEDADE E CONSTRUÇÃO

Diretor de Obras - R$ 60.000

Diretor de Incorporação / Novos Negócios - R$ 58.000

Diretor de Real Estate /Mercado Imobiliário - R$ 55.000

Superintendente de Operações de Shopping - R$ 55.000

LEGAL (advocacia)

Sócio (Inicial) - R$ 55.000 (Mercados e Capitais)

Diretor Jurídico - R$ 48.000 (Empresas)

Gerente Administrativo do Escritório/CEO - R$ 42.000

MARKETING E DIGITAL

Diretor de Comunicação ou Marketing - R$ 45.000

Head of E-Commerce - R$ 43.000

Digital Marketing Manager - R$ 30.000

E-Commerce Manager - R$ 30.000

RECURSOS HUMANO

Diretor de Recursos Humanos - R$ 60,000

Gerente Sênior de RH - Head de RH - R$ 45.000

Gerente Sênior - Business Partner - R$ 40.000

Gerente de Remuneração e Benefícios - R$ 40.000

SECRETARIADO & ADMINISTRATIVO

Secretária Executiva Trilíngue - R$ 8.400

Secretária Executiva - R$ 7.350

Secretária Executiva Bilíngue - R$ 6.825

SEGUROS

Diretor Comercial - R$ 635.539

Diretor de Operações - R$ 611.681

Diretor de Produtos - R$ 611.681

OPERAÇÕES E SUPPLY CHAIN

Diretor de Operações - R$ 65.000 (Farmacêutico)

Diretor de Compras - R$ 65.000 (Farmacêutico)

Diretor de Logística - R$ 62.000 (Farmacêutico)

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Diretor de Segurança da Informação - R$ 65.000

Diretor de Tecnologia (CIO) - R$ 65.000

Diretor de Tecnologia e Operações (COO) - R$ 65.000

VAREJO

General Manager - R$ 100.000 (Luxo)

Diretor de Operações, Diretor de Marketing, Diretor Comercial - R$ 50.000 (Moda e Têxtil)

Diretor Comercial, Diretor de Operações - R$ 50.000 (Alimentício)

VENDAS

Country Manager/Diretor de Unidade de Negócios (com P&L) - R$ 90.000 (Bens de consumo)

Diretor Comercial - R$ 80.000 (Bens de consumo)

Diretor de Vendas- R$ 60.000 (Tecnologia)