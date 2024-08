‘Sextar’ mais cedo está acabando em grandes empresas, e o culpado disso é o home office

Um grupo seleto de trabalhadores nos Estados Unidos está atualmente desfrutando de um benefício de estilo de vida nichado, mas poderoso: ‘sextar’ mais cedo (ou ter ‘sextas-feiras de verão’, como os americanos chamam).

“O mundo está girando tão rápido agora e as notícias podem ser esmagadoras. A vida pode ser esmagadora”, ela conta à “Fortune”. “É bom respirar e refletir sobre a semana, e simplesmente ter aquele tempo para si mesmo.”

Mas esse benefício relaxante de verão, que pode variar de algumas horas de folga a um dia inteiro, está rapidamente se tornando uma relíquia do passado.

Em 2019, cerca de 55% dos trabalhadores norte-americanos pesquisados disseram que sextavam mais cedo, segundo um relatório da Gartner, uma empresa de pesquisa e consultoria. Mas em 2023, apenas 11% dos funcionários disseram que seus locais de trabalho ofereciam o benefício.

As sextas-feiras mais curtas estão sob ameaça há anos devido à ênfase na produtividade dos trabalhadores e a uma pressão corporativa por lucros maiores.

Mas especialistas em RH e recrutamento contaram à ‘Fortune’ que a ascensão dos horários de trabalho flexíveis durante e após a pandemia foi o que deu o golpe final.

Em 2019, 55% dos funcionários nos EUA tinham jornada reduzida às sextas, mas o número caiu para 11%. Foto: WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Com a maioria dos funcionários já trabalhando de casa no final da semana, as empresas não estão interessadas em incentivar uma mentalidade de “sair do escritório mais cedo”.

“A crescente prevalência do trabalho híbrido e a flexibilidade dos arranjos de trabalho em casa levaram algumas empresas a eliminar ou reduzir o benefício”, diz Mae Mendoza, gerente sênior na Robert Walters, uma empresa de recrutamento, à ‘Fortune’. “Eles argumentam: ‘Já estamos dando tanta flexibilidade aos nossos funcionários.’”

A mudança do legado da sexta-feira

Enquanto o trabalho remoto era antes desfrutado por apenas uma pequena porcentagem de funcionários, os lockdowns da pandemia fizeram um grande número de funcionários de escritório a trabalhar de casa. Embora muitas pessoas tenham sido forçadas a voltar ao presencial, essas mudanças de estilo de vida tiveram permanência.

PUBLICIDADE Apenas cerca de 8% dos trabalhadores eram exclusivamente remotos em 2019. Esse número subiu para 70% em 2020, segundo dados do instituto Gallup, e ainda permanece significativamente mais alto hoje do que antes da pandemia. Cerca de 27% dos trabalhadores eram exclusivamente remotos em maio deste ano. E enquanto 32% dos trabalhadores eram híbridos em 2019, esse número agora está em cerca de 53%. Entre os trabalhadores que têm um cronograma híbrido, a sexta-feira é de longe o dia mais popular para trabalhar de casa. Cerca de 33% dos trabalhadores estavam no escritório às sextas-feiras em 2023, comparado a 63% dos que iam ao escritório às terças e quartas-feiras. Ou, como o relatório da Gallup coloca: “O escritório tende a ser uma cidade fantasma às sextas-feiras.”

Com os funcionários fora de vista, especialistas dizem que a vontade de permitir que os trabalhadores folguem nesse dia em particular se tornou menos urgente para os chefes.

Muitos chefes também acham que seus funcionários não dão o máximo de si quando trabalham de casa. O CEO da Frontier Airlines disse em 2023 que os trabalhadores ficaram “preguiçosos” trabalhando de casa. E Stephen Schwarzman, da Blackstone, disse que os funcionários remotos “não trabalhavam tão duro”.

Essa mentalidade provavelmente influenciou a escolha das empresas contra permitir até mesmo um pouco de tempo livre extra.

Essa suspeita da alta direção provavelmente está alimentando uma obsessão renovada pela produtividade, outra razão pela qual alguns empregadores estão abandonando o benefício das sextas.

Mesmo quando o Goldman Sachs adotou uma posição firme sobre o retorno ao escritório e exigiu que os funcionários fossem presencialmente cinco dias por semana, ele acabou com as sextas-feiras de verão em 2023.

“Os empregadores ainda pensam: ‘Com o trabalho híbrido, as pessoas têm mais flexibilidade. Então, por que precisamos fazer as sextas-feiras curtas?’. E os funcionários pensam: ‘Estou disponível 24/7 e gostaria de poder sair mais cedo oficialmente’”, diz Laurie Chamberlin, chefe de soluções de recrutamento para a LHH América do Norte, um provedor de recursos humanos, à “Fortune”. “As empresas estão olhando mais para os resultados e os produtos do trabalho e cumprindo prazos.”

A unidade do Reino Unido da empresa de consultoria PwC experimentou sextas-feiras curtas flexíveis em 2021, e embora três quartos de seus funcionários tenham dito que o benefício melhorou seu bem-estar, a empresa gradualmente reduziu a oferta.

O que começou como meio dia de folga por 12 sextas-feiras no verão foi reduzido para oito em 2023, e agora os funcionários do Reino Unido só podem tirar seis sextas-feiras de verão neste ano. A razão? Expectativas de que uma semana de trabalho mais rigorosa aumentará a produtividade.

“Os empregadores dizem: ‘Você já está trabalhando de casa às segundas e sextas-feiras. Já não obtenho o nível de produção que quero. Por que eu reduziria sua agenda ainda mais, e então obteria ainda menos produção?’”, diz Chamberlin.

O’Rourke acrescenta que a PwC não está sozinha em buscar encontrar bolsões de produtividade onde puder. “Isso está alinhado com o mercado ficando mais difícil para os empregadores obterem lucros”, diz ele. “Eles estão tentando recuperar um pouco.”

A sabedoria das sextas-feiras curtas

Nem toda empresa eliminou as sextas-feiras mais curtas.

IBM, KPMG, Pfizer e Estée Lauder ainda oferecem um cronograma de fim de semana relaxado para seus funcionários. A KPMG vê o benefício como uma oportunidade para os funcionários passarem um tempo valioso com amigos e familiares.

Mas os especialistas dizem que não estão esperando que as sextas-feiras curtas voltem. As empresas mais propensas a oferecer o benefício já estão oferecendo opções híbridas aos funcionários.

Apesar de a popularidade do benefício ter caído, no entanto, eles afirmam que a prática ainda pode oferecer algumas grandes vantagens para as corporações, especialmente considerando a atual crise de esgotamento entre os trabalhadores.

Funcionários cujas empresas ainda oferecem o benefício dizem que ele ajuda a gerenciar o esgotamento, apoia seu bem-estar emocional e os rejuvenesce para a semana de trabalho.

Aliviar o estresse também pode melhorar seu ímpeto—cerca de 66% dos trabalhadores com benefícios de verão, incluindo horas reduzidas, dizem que isso aumenta sua produtividade no trabalho, segundo uma pesquisa de 2023 do Monster.com.

“As sextas-feiras de verão ajudam na retenção e atração de funcionários, melhoram o moral e o engajamento e reduzem o esgotamento”, diz Mendoza. “Além disso, é um benefício para a imagem da empresa, mostra que ela tem equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.”

Josiah Chambers, um executivo de contas para uma agência de relações públicas em Nova York, que tem sextas-feiras curtas, conta à “Fortune” que ele fecha seu laptop às 15h e gasta esse tempo livre extra indo para fora e explorando novos restaurantes no Brooklyn — algo que tem mais dificuldade de fazer em sua agenda regular.

“Estou muito mais preparado para chegar na segunda-feira, e não sinto que estou entrando na próxima semana estressado”, diz ele. “Definitivamente contribui para eu me sentir menos esgotado. Quando estamos trabalhando durante a semana, é algo pelo qual esperar.”

