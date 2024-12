Saiba como encontrar vagas de emprego no Canadá; veja dicas de especialista em imigração

Existem três formas de obter um visto de trabalho para o Canadá, todas com patrocínio do empregador, quando a empresa canadense se compromete a apoiar a imigração do candidato. Quem afirma é Marilene Quintana, cofundadora e consultora da e-Visa Immigration, especializada em imigração canadense.

Em alguns casos, o processo pode ser simplificado se houver interesse do Canadá. Esse tipo de visto é temporário e vinculado a uma vaga específica, e costuma levar de três a quatro meses para ser aprovado. "Considerando o tempo de preparação do candidato, o processo completo pode se estender para seis a oito meses", afirma a consultora.

Mobilization and Immigration Assessment (NMIA)

O National Mobilization and Immigration Assessment (NMIA), ou Avaliação Nacional de Mobilização e Imigração, é o processo mais comum para preencher vagas com escassez de profissionais no Canadá, com o patrocínio de um empregador.

Nessa modalidade, o recrutador deve anunciar a vaga por pelo menos quatro semanas em três canais, sendo um deles o Job Bank do governo, e provar que não há canadenses ou residentes permanentes qualificados para a posição.

O empregador precisa garantir condições justas ao estrangeiro. “Cada profissão e região possui médias salariais específicas, e o trabalhador estrangeiro deve receber a mesma remuneração que um canadense ocuparia na mesma função”, explica Quintana.

Global Talent Stream (GTS)

Para profissionais de tecnologia e engenharia, há um processo facilitado do NMIA, o Global Talent Stream (GTS), ou Fluxo Global de Talentos. Parte do Temporary Foreign Worker Program (TFWP), ele visa acelerar a contratação de estrangeiros altamente qualificados em áreas com falta de mão de obra.

É possível fazer essa transição ainda no Brasil, com um bom currículo e construindo conexões. A pessoa pode obter uma oferta de trabalho e orientar o empregador sobre o processo. Marilene Quintana, cofundadora e consultora da e-Visa Immigration, especializada em imigração canadense

No GTS, a empresa ainda precisa justificar a contratação de um estrangeiro, mas não é necessário comprovar a falta de mão de obra local qualificada. Em troca, a empresa deve oferecer algum benefício ao mercado de trabalho canadense.

“O profissional pode, por exemplo, se comprometer a treinar colegas juniores ou o restante da equipe em uma tecnologia específica, com sessões mensais. É como uma troca, uma negociação”, exemplifica a consultora.

Francophone Mobility Program

O Francophone Mobility Program, ou Programa de Mobilidade para Francófonos, permite que falantes de francês trabalhem temporariamente no Canadá sem a necessidade da Avaliação de Impacto no Mercado de Trabalho (Labour Market Impact Assessment - LMIA). Esse processo é voltado para quem tem nível pré-intermediário ou superior de francês, comprovado por meio dos testes de proficiência TEF (Test d'Évaluation de Français) ou TCF (Test de Connaissance du Français), a partir do nível B2. Isso significa que o candidato deve ter uma boa compreensão do idioma e ser capaz de se comunicar sobre temas familiares. "Vale lembrar que o francês é suficiente para o visto de trabalho nesse caso, mas a vaga pode exigir também conhecimento de inglês", observa Quintana.

Esse tipo de visto é válido para todas as províncias, exceto no Quebec, que possui um programa próprio com uma lista mais extensa de cargos elegíveis, incluindo vagas para profissionais da agricultura, chefes de cozinha, diretores financeiros, gerentes de RH, entre outros.

Visão de Montreal, maior cidade da província de Quebec. Foto: Isabel Poulin/Adobe Stock

Residência permanente

Além do visto de trabalho, há a opção de imigrar para o Canadá com o visto de residente permanente. Esse visto permite tanto já chegar com um emprego garantido quanto buscar trabalho após a chegada.

Optar pela imigração permanente é sempre mais vantajoso do que um visto temporário, como o de trabalho. Isso porque a pessoa não fica presa a um único empregador e tem acesso a todos os benefícios de residente permanente, como o plano de saúde provincial, benefícios sociais para os filhos, possibilidade de acessar financiamentos ou patrocínios para projetos ou estudos e a regulamentação profissional no país. Marilene Quintana

O principal sistema para migrar ao Canadá é o Express Entry. Ele avalia critérios como idade, experiência profissional, formação acadêmica e proficiência em francês e/ou inglês. Esses critérios somam pontos, e os candidatos com as melhores pontuações participam de rodadas de convite.

Fatores como ter uma oferta de emprego no Canadá, estudo ou trabalho prévio no país, ou parentes canadenses ou residentes permanentes, também podem aumentar a pontuação.

Atualmente, o Canadá está focado em três grupos prioritários para a imigração:

1. Falantes de francês intermediário a avançado (ao menos nível 7 ou C1 no TCF ou TEF).

2. Profissionais da área da saúde: psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e até acupunturistas estão entre as profissões com alta demanda. “Qualquer profissional da saúde tem grande chance de ser convidado tanto pelo governo federal quanto pelas províncias”, afirma Quintana.

3. Profissões das áreas de construção, agricultura, transporte e STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Além disso, províncias como Ontário e Nova Escócia fazem buscas no sistema Express Entry e enviam convites para candidatos participarem dos programas provinciais de imigração (Provincial Nominee Programs - PNPs).

“Recentemente, acompanhei o caso de um médico que foi convidado por Ontário e, depois, pelo processo federal. Ele escolheu o federal para não ficar limitado a uma província específica”, conta Quintana.

O residente permanente tem o direito de trabalhar no Canadá sem depender de patrocínio de empregador. Ao chegar, ele pode se candidatar a vagas e participar de processos seletivos como faria no Brasil.

Revalidação de diploma: quando é preciso e como fazer?

Todo diploma reconhecido pelo Ministério da Educação brasileiro (MEC) é válido para aplicação em programas de imigração no Canadá. Como residente permanente, a pessoa tem o direito de trabalhar, acessar o sistema público de saúde e programas sociais do país.

Apesar disso, os diplomas nem sempre são tecnicamente equivalentes.

Um bacharel em direito e um médico, por exemplo, podem ter pontos de mestrado contados no processo de imigração, mas não podem atuar como advogado e médico no Canadá apenas com a residência permanente. Daniel Braun, especialista em imigração

Áreas como tecnologia da informação (TI), gastronomia, turismo e design gráfico, geralmente não exigem revalidação. Verifique aqui se sua profissão é regulamentada ou não na região de seu interesse.

O tempo e custo da revalidação variam conforme a profissão e a província de destino, podendo levar até três anos. O Canadá é composto por dez províncias e três territórios, cada um com seu próprio órgão de reconhecimento de diplomas (você pode verificá-los aqui).

“Muitos profissionais têm receio do processo de revalidação, que exige estudos adicionais, mas vale a pena: enfermeiros que ganham entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil no Brasil podem alcançar salários de até 10 mil dólares canadenses no Canadá”, comenta a consultora Marilene Quintana.

Nos vistos de trabalho patrocinados por empresas, geralmente não há necessidade de revalidação de diploma.

Veja as principais áreas com demanda no Canadá

Entre as áreas mais demandadas no Canadá, destacam-se as posições não regulamentadas, que não exigem licença, certificado ou registro para começar a atuar. Marilene Quintana, da e-Visa, destaca funções na construção civil, como ajudante de pedreiro e carpinteiro, motorista de caminhão, e no setor agrícola, com oportunidades para supervisores de fazendas.

Apesar da recente redução de vagas no setor de tecnologia da informação (TI), devido a demissões em grandes empresas, Quintana ainda vê a área como promissora no Canadá, especialmente para profissionais altamente qualificados.

O governo canadense oferece a National Occupational Classification (NOC), um banco de dados que classifica as profissões e fornece códigos específicos para cada uma.

Sites para encontrar vagas

Job Bank: Esta é uma plataforma do governo canadense onde é possível buscar vagas e oportunidades disponíveis no país. O site também permite verificar a remuneração média da área de interesse por região.

Esta é uma plataforma do governo canadense onde é possível buscar vagas e oportunidades disponíveis no país. O site também permite verificar a remuneração média da área de interesse por região. Linkedin: Para encontrar vagas, digite palavras-chave relacionadas ao cargo desejado na barra de pesquisa, ajuste a localização para “Canadá” ou uma cidade específica e utilize os filtros disponíveis para refinar os resultados por tipo de emprego, data da publicação, nível de experiência e outros critérios. Conecte-se com profissionais da área ou recrutadores que trabalham em empresas de seu interesse.

Para encontrar vagas, digite palavras-chave relacionadas ao cargo desejado na barra de pesquisa, ajuste a localização para “Canadá” ou uma cidade específica e utilize os filtros disponíveis para refinar os resultados por tipo de emprego, data da publicação, nível de experiência e outros critérios. Conecte-se com profissionais da área ou recrutadores que trabalham em empresas de seu interesse. Indeed: Este site reúne uma variedade de vagas de emprego no Canadá. Na plataforma, é possível pesquisar por palavra-chave, cargo, empresa e localidade; filtrar resultados com base em salário, tipo de trabalho e experiência; se candidatar às vagas e receber alertas personalizados de acordo com suas preferências.

Este site reúne uma variedade de vagas de emprego no Canadá. Na plataforma, é possível pesquisar por palavra-chave, cargo, empresa e localidade; filtrar resultados com base em salário, tipo de trabalho e experiência; se candidatar às vagas e receber alertas personalizados de acordo com suas preferências. Feiras de emprego: Algumas empresas vêm ao Brasil para contratar profissionais com formação superior. Um exemplo é a Québec en tête, que oferece oportunidades de trabalho na província de Quebec.

O que fazer para ser chamado para uma vaga?

Para se destacar em um mercado de trabalho competitivo e multicultural, é importante entender as exigências locais, a cultura corporativa e as particularidades do processo seletivo. Veja as orientações de Marilene Quintana, do e-Visa, e Daniel Braun, da Meegra:

Pesquise: Antes de enviar o currículo para empregadores no Canadá, os especialistas em imigração recomendam realizar uma pesquisa sobre a região mais adequada para a vaga desejada, as médias salariais, o tipo de processo de contratação de imigrantes e os requisitos necessários.

Antes de enviar o currículo para empregadores no Canadá, os especialistas em imigração recomendam realizar uma pesquisa sobre a região mais adequada para a vaga desejada, as médias salariais, o tipo de processo de contratação de imigrantes e os requisitos necessários. Invista em uma boa comunicação: Quintana destaca a importância de ter um bom nível de inglês, principalmente se o candidato pretende trabalhar fora do Quebec, onde o francês é o idioma predominante. “Mesmo que a função não exija interação constante, é preciso comprovar proficiência em inglês, pois o governo canadense avalia se a pessoa tem condições de trabalhar, e a habilidade de comunicação é um dos critérios”, explica.

Quintana destaca a importância de ter um bom nível de inglês, principalmente se o candidato pretende trabalhar fora do Quebec, onde o francês é o idioma predominante. “Mesmo que a função não exija interação constante, é preciso comprovar proficiência em inglês, pois o governo canadense avalia se a pessoa tem condições de trabalhar, e a habilidade de comunicação é um dos critérios”, explica. Customize seu currículo: Enquanto no Brasil valoriza-se o candidato generalista, o Canadá busca trabalhadores mais especializados. Por isso, os consultores ressaltam a importância de preparar o currículo de acordo com a descrição da vaga específica.

Além da personalização para cada oportunidade, é fundamental seguir o padrão canadense, que não inclui informações pessoais como idade, estado civil ou foto, para evitar discriminação durante o processo de seleção.

“O foco deve estar nas qualificações e habilidades do profissional”, destaca Braun. Normalmente, também é exigida uma carta de apresentação, na qual o candidato deve explicar o motivo pelo qual deseja trabalhar naquela vaga, aumentando suas chances de ser chamado para a entrevista.