O TSE (Tribuna Superior Eleitoral) mudou para o dia 8 de dezembro a data das provas do seu Concurso Público Nacional Unificado para contratar 412 novos servidores. A alteração foi motivada para dar mais segurança aos candidatos e prazo para que eles possam se preparar, afirmou o órgão.

PUBLICIDADE Apesar de ter o mesmo nome do Concurso Público Nacional Unificado, que visa contratar 6.640 servidores para órgãos do governo federal, este certame não será feito pela mesma banca e nem pelo mesmo organizador. São dois concursos diferentes. No caso do governo federal, quem está responsável pelas inscrições e aplicação das provas é a Cesgranrio, junto com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A data da prova para contratação de servidores para trabalhar no governo federal continua marcada para o dia 18 de agosto. No caso do TSE, quem organiza as inscrições e fará a aplicação das provas é o Cebraspe.,

As alterações constam de um edital publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 16. Em nota, o TSE informou que a mudança já estava prevista. Além de aumentar o prazo para a preparação das provas, o órgão justificou a mudança dizendo que terá mais tempo para apuração dos resultados e nomeação após o certame.

Vista aérea do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na praça dos tribunais em Brasília Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

Com a nova data, houve mudança também no prazo para a divulgação da lista dos aprovados, marcada para julho de 2025, um mês após a divulgação do resultado.

“Esses prazos decorreram da necessidade que os realizadores do certame precisam para ultimar todas as providências e fases do concurso, além de formular as alterações decorrentes da ampliação do número de vagas inicialmente oferecidas”, escreve em nota o TSE. Até agora, o certame já recebeu 547 mil inscrições preliminares.

Inscrições

As inscrições para o concurso ocorrem até o dia 18 de julho no site do Cebraspe, com valor de R$ 130,00 para o cargo de analista judiciário e de R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário.

Publicidade

Vagas

O concurso oferece 412 vagas, distribuídas nos quadros de pessoal dos Tribunais Eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

/Com informações de TSE