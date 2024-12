Quando eu estava na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o Fabio Feldman (advogado, ambientalista e ex-deputado federal) me convidou para entrar numa luta contra o (projeto do) aeroporto de São Paulo em Caucaia do Alto, que é uma região de mananciais. A partir dali, eu me envolvi com essa questão, com o Fabio e outros ambientalistas, e fundamos a SOS Mata Atlântica em 1986. O Rodrigo Mesquita, que foi a pessoa idealizadora da criação da entidade, o Fabio, eu, o João Paulo Capobianco, Mario Mantovani e vários outros entramos e fundamos a entidade. Não vi nada antes dos outros, me envolvi nessa questão e me apaixonei. Sou empresário. Tenho no Pantanal um projeto que é fazenda, hotel e tudo mais. Quando eu era menino e passava férias no Pantanal, não conseguia entender por que as pessoas ali só conseguiam ver o Pantanal como lugar para criação de gado. Quando a fazenda foi dividida entre a família e eu peguei um pedaço, pensei: ‘Vou criar um projeto baseado num tripé que tenha conservação, turismo de observação de fauna selvagem e pecuária’. Esse projeto é pioneiro em ecoturismo no Brasil, pioneiro na observação de fauna selvagem, principalmente de onças. Tenho lá uma arca de Noé, e vou me dedicar a consolidá-la, apesar de toda essa mudança climática que no Pantanal acarreta incêndios dramáticos como o deste ano.

Esses incêndios poderiam ter sido evitados?

Praticamente, 99% dos incêndios são de origem humana. Na Amazônia e em São Paulo, nos canaviais, foram de origem criminosa. No Pantanal, não. O Pantanal você pode ter alguma origem criminosa de um indivíduo que aproveita um fogo que começou para queimar a sua área sem licença, mas é burrice. O incêndio que atingiu a (pousada) Caiman começou com um caminhão que explodiu e queimou 300 mil hectares.