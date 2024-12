The Economist: França não é a única a enfrentar desafios fiscais na Europa

Quando as coisas ficavam difíceis, os ministros das finanças europeus costumavam suspirar e dizer que, pelo menos, não eram gregos. Hoje, alguns teriam dificuldade para fazer esse comentário. Em 2 de dezembro, o rendimento dos títulos gregos caiu abaixo do rendimento dos títulos franceses, indicando que os investidores consideravam mais seguro emprestar para a Grécia do que para a França.

PUBLICIDADE O rendimento dos títulos franceses está agora 0,8 ponto porcentual acima dos títulos alemães, a referência da zona do euro, o que representa a maior diferença desde o quase colapso do euro em 2012. Em 4 de dezembro, o governo francês desmoronou em uma disputa sobre gastos. Será que os ministros das finanças europeus logo suspirarão e dirão que pelo menos eles não são franceses? A segunda maior economia da UE enfrenta graves problemas. O primeiro é o déficit fiscal do governo. Com mais de 6% do PIB, o valor deste ano será muito maior do que o governo e os analistas independentes esperavam. Pior ainda, o FMI espera que o déficit permaneça nesse nível - bem acima do máximo de 3% exigido pela Comissão Europeia - até o final da década.

Nível de endividamento da França, de Emmanuel Macron, deve chegar a 115% do PIB no próximo ano Foto: Ludovic Marin/LUDOVIC MARIN

Os amplos déficits aumentam o nível de endividamento da França, que deve chegar a 115% do PIB no próximo ano, cerca de 17 pontos porcentuais a mais do que em 2018. Em 2029, ela terá atingido 124% do PIB, segundo o FMI. Assim, espera-se que os gastos com pagamentos de juros aumentem de 1,9% do PIB para 2,9%.

E isso se baseia em expectativas de crescimento econômico saudável. O Goldman Sachs reduziu sua previsão de crescimento para apenas 0,7% no próximo ano. Se os analistas do banco estiverem corretos, os pagamentos de juros serão ainda mais dolorosos e a dívida ainda mais alta em relação ao PIB.

A França não tem sido o único grande gastador. Até mesmo os países normalmente conhecidos por seu rigor fiscal, incluindo Áustria, Alemanha e Holanda, tiveram déficits crescentes nos últimos anos. A pandemia de covid-19 e a crise de energia que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia fizeram com que as coisas avançassem.

De fato, em 2022, os governos gastaram mais para apoiar suas economias do que após a crise financeira global de 2007-2009, observa Sander Tordoir, do Centre for European Reform, um think-tank. Mais tarde, com as lembranças da crise do euro se dissipando, os políticos gastaram muito na tentativa de reduzir o crescente apoio aos partidos populistas, ao mesmo tempo em que aumentaram os gastos com a transição verde e suas forças armadas.

Todos os países já apresentaram planos de consolidação fiscal à Comissão Europeia. O plano francês é ambicioso, com o objetivo de reduzir o déficit em 0,5 ponto porcentual do PIB por ano, o suficiente para estabilizar o nível da dívida. No momento, entretanto, esse plano parece politicamente impossível. E o governo francês não é o único que está enfrentando suas restrições orçamentárias. O da Alemanha também entrou em colapso recentemente, devido a disputas sobre gastos. A Itália sentirá a pressão nos próximos anos.

Jean-François Robin, do banco Natixis, espera que os spreads franceses em relação aos títulos alemães diminuam no próximo ano, antes de voltarem a subir antes das eleições parlamentares que provavelmente serão realizadas no verão. A trégua não reflete as perspectivas econômicas do país, mas sim que a França se beneficia por estar no centro da zona do euro, juntamente com a Alemanha.

Historicamente, essa posição fez com que a França pudesse contrair empréstimos a taxas de juros próximas às alemãs, enquanto executava uma política fiscal muito mais expansionista, observa Davide Oneglia, da TS Lombard, uma empresa de consultoria. Agora, isso está impedindo que os custos de empréstimo do país realmente aumentem.

Se os mercados continuarão a oferecer essas concessões dependerá do grau de instabilidade política da França. Não há ameaça imediata de uma crise financeira, os bancos continuam fortes e o Banco Central Europeu (BCE) deixou claro que apoia a dívida dos países membros, mesmo que não tenha dito isso explicitamente.

No entanto, a menos que a França consiga demonstrar compromisso com a redução real de seu déficit, o BCE terá dificuldades para intervir e comprar títulos franceses. Se os spreads franceses continuarem a aumentar, os formuladores de políticas do banco serão colocados em uma posição política difícil. Talvez eles precisem se preparar para mais embaraços, já que a França é apenas um dos muitos países que estão lutando para sobreviver.

