A associação avalia que a aprovação do novo marco regulatório para transporte interestadual trouxe a “a segurança jurídica necessária para realizar esses investimentos”, segundo o presidente do conselho deliberativo Abrati, Paulo Porto.

“Apesar de algumas imperfeições, o marco contempla as premissas essenciais necessárias para se obter um transporte público com maior qualidade”, afirma.

O novo marco foi aprovado no final de dezembro de 2023 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A regulamentação está sendo questionada pelas novas entrantes no segmento. Elas consideram que as mudanças são um retrocesso no processo de abertura do transporte rodoviário, reservando mercado para as empresas que já atuam no setor.