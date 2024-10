Em processo de falência, o fabricante dos icônicos potes Tupperware anunciou na terça-feira, 22, um acordo preliminar nos EUA com um grupo de credores que deverá permitir que a empresa supere a crise. Após anos de dificuldades, durante os quais a Tupperware enfrentou uma dívida imensa “e um modelo operacional obsoleto”, a transação representaria uma nova fase para a marca, afirmou a empresa em comunicado.

O acordo foi firmado com um grupo de credores, incluindo a Stonehill Capital Management Partners e a Alden Global Capital. Como parte da operação, o grupo de Orlando se compromete a vender aos credores a propriedade intelectual “necessária para criar e comercializar a marca Tupperware”, além de alguns ativos nos Estados Unidos e em filiais estrangeiras.

Tupperware chega em acordo com credores durante processo de falência Foto: Alex Puhovoy/Adobe Stock

PUBLICIDADE Os clientes ainda poderão adquirir produtos Tupperware por meio de consultores, sites online e parceiros nos principais mercados globais, conforme destaca o comunicado. A operação encerrará as atividades da Tupperware em mercados considerados não essenciais. A empresa declarou falência em setembro.

Nos documentos apresentados ao tribunal de falências de Delaware, os ativos foram avaliados entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, enquanto os passivos (capitais e dívidas) somam entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões./AFP