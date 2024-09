Tupperware, uma marca doméstica que foi tão popular a ponto de se tornar o nome de toda uma categoria de produtos, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos na terça-feira, 17, à medida que o comportamento de compra dos consumidores evoluiu e a concorrência aumentou, levando à queda nas vendas.

“Nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico”, disse Laurie Ann Goldman, presidente e CEO da Tupperware, em um comunicado. “Como resultado, exploramos várias opções estratégicas e determinamos que este é o melhor caminho a seguir.”

Tupperware, sinônimo de potes, entra com pedido de recuperação judicial nos EUA Foto: Alex Puhovoy/Adobe Stock

PUBLICIDADE A Tupperware buscará a aprovação do tribunal para iniciar um processo de venda do negócio para proteger sua marca e avançar em sua “transformação em uma empresa liderada pela tecnologia e com foco no digital”, disse a empresa. A Tupperware também buscará aprovação judicial para continuar operando durante o processo de falência, incluindo o pagamento contínuo de funcionários, bem como a compensação de fornecedores e prestadores de serviços pelos bens e serviços fornecidos a partir da data de apresentação do pedido.

“Planejamos continuar atendendo nossos valiosos clientes com os produtos de alta qualidade que eles amam e confiam durante todo este processo”, acrescentou Goldman.

Pedido de recuperação judicial quase aconteceu em 2023

A notícia vem pouco mais de um ano após a empresa ter evitado por pouco a recuperação judicial. Em agosto de 2023, quatro meses depois de a empresa de armazenamento de alimentos com sede em Orlando ter expressado “dúvidas substanciais” sobre sua viabilidade devido à queda nas vendas, a Tupperware anunciou um acordo para reestruturar sua dívida.

A empresa reduziu seus pagamentos de juros sobre a dívida em US$ 150 milhões, garantiu uma capacidade de empréstimo de até US$ 21 milhões, cortou sua dívida em US$ 55 milhões e obteve uma prorrogação de prazo para pagar US$ 348 milhões em juros e taxas até o ano fiscal de 2027. Os executivos estavam “confiantes” no plano de reestruturação, disse a diretora financeira Mariela Matute em um comunicado de imprensa na época.

Um ano depois, o plano não foi suficiente para sustentar a empresa. Em junho, a Tupperware informou que estava fechando sua única instalação nos EUA, em Hemingway, Carolina do Sul, e começaria a demitir quase 150 funcionários ainda este mês e ao longo do próximo ano, conforme relatado pelo Retail Dive.

Fundada em 1946 pelo químico Earl Tupper, a marca de recipientes de alimentos rapidamente se tornou um nome conhecido quando as mulheres começaram a vender o produto em suas casas em eventos conhecidos como festas Tupperware. No entanto, o modelo de negócios que permitiu o crescimento da empresa acabou levando à sua queda. Apesar de se adaptar para vendas diretas ao consumidor e estocar prateleiras em lojas como Target, o aumento da concorrência e a diminuição da nostalgia em torno da marca levaram à queda nas vendas.