Seu CPF está sendo usado para golpes? Veja como consultar

Vazamentos de dados pessoais deixam muitas pessoas vulneráveis a golpes. Com o número de CPF e outros dados, golpistas conseguem realizar empréstimos, abrir contas ou fazer compras em outro nome, que pode ficar sujo após a fraude.

Pendências no CPF podem dificultar os processos de conseguir empréstimos ou realizar financiamento. Para conferir se determinado número de CPF foi usado indevidamente, o cidadão pode acessar diferentes plataformas. Veja abaixo algumas opções.

Leia também Seu CPF está sendo usado em uma linha pré-paga? Veja como descobrir

Registrato

O Registrato, do Banco Central, é um sistema que possibilita a consulta gratuita de diversos contratos: empréstimos, bancos onde tem conta, chaves Pix cadastradas, dívidas com órgãos públicos federais, cheques sem fundos e dados de compra ou venda de moeda estrangeira em determinado CPF.

Com o número de CPF e outros dados, golpistas conseguem realizar empréstimos, por exemplo. Foto: Márcio Fernandes/Estadão

Para acessar o Registrato, disponível neste link, é necessária uma conta Gov.br nível prata ou ouro. Após o login no sistema, uma tela mostrará as opções que o cidadão pode consultar.

Continua após a publicidade

Serasa

Nos meios da Serasa, é possível conferir se existem pendências no CPF de forma gratuita.

Acesse o site da Serasa aqui e clique em Consultar CPF;

e clique em Consultar CPF; Digite seu login e senha. Se não tiver, faça um cadastro;

Clique em Meu CPF e faça a consulta. Você também pode verificar seu Score.

O mesmo processo também pode ser feito no aplicativo da Serasa.

SPC

Também é possível conferir a situação do CPF no SPC Brasil. Para isso, a instituição oferece o serviço de consulta gratuita no aplicativo SPC Consumidor. Além das pendências, o consumidor pode acessar o seu Score SPC.