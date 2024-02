Volkswagen e Basf decidem rever negócios em Xinjiang, na China, após denúncias de trabalho forçado

THE NEW YORK TIMES - O Grupo Volkswagen discute o futuro de seus negócios na região de Xinjiang, no noroeste da China, e outro gigante industrial alemão, a Basf, já começou a vender suas participações na região, após um novo escrutínio internacional sobre o trabalho forçado usando grupos étnicos predominantemente muçulmanos.

A Basf da Alemanha, a maior empresa química do mundo, divulgou em 9 de fevereiro que começou a agir no final do ano passado para alienar suas participações em duas joint ventures de fabricação em Xinjiang.

China tem reprimido minorias muçulmanas na região de Xinjiang Foto: Elizabeth Dalziel / AP Photo

A Basf disse que, embora suas auditorias não tenham encontrado violações de direitos humanos em nenhuma das operações, “relatórios publicados recentemente relacionados ao parceiro da joint venture contêm alegações sérias que indicam atividades inconsistentes com os valores da Basf”.

O governo chinês tem se oposto fortemente a qualquer movimento de empresas multinacionais para se distanciar da atividade comercial em Xinjiang, uma região escassamente povoada, quatro vezes maior do que a Califórnia.

Em uma resposta por escrito a uma pergunta sobre a Volkswagen e a Basf, o Ministério das Relações Exteriores chamou as alegações sobre trabalho forçado em Xinjiang de “uma mentira do século inventada por forças anti-China para desacreditar” o país e isolar a economia chinesa dos mercados estrangeiros. O ministério acrescentou: “Esperamos que as empresas envolvidas respeitem os fatos, reconheçam o certo e o errado e valorizem a oportunidade de investir e se desenvolver em Xinjiang”.

A VW e a Basf, que há décadas realizam grandes investimentos e vendas na China, estão entre as empresas cada vez mais envolvidas no embate entre Pequim, de um lado, e os governos ocidentais, acionistas e grupos de direitos humanos, de outro. O escrutínio sobre as empresas alemãs é particularmente acentuado agora que os governos europeus lutam para se tornar menos dependentes da China.

A pressão sobre as multinacionais aumentou nos últimos meses, pois as autoridades alfandegárias americanas ganharam experiência em investigar se as importações da China violam a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur de 2021. A lei proíbe a importação de qualquer produto da China que tenha sido fabricado com trabalho forçado, especialmente produtos fabricados com trabalho forçado em Xinjiang. Os uigures, que são predominantemente muçulmanos, são o maior grupo étnico do país, representando 45% da população segundo o censo de 2020.

As empresas têm encontrado cada vez mais dificuldades para descobrir se seus fornecedores e parceiros de joint venture estão usando componentes ou materiais provenientes do noroeste da China que podem ter sido produzidos com trabalho forçado. A China não permite auditorias independentes da cadeia de suprimentos em Xinjiang e até deteve funcionários de empresas estrangeiras de due diligence que trabalham em locais muito menos sensíveis do ponto de vista político, como Pequim e Xangai.

A Volkswagen informou que sofreu atrasos na entrega de alguns veículos importados às concessionárias nos Estados Unidos devido a “um problema alfandegário” nos portos americanos. A empresa disse que precisou substituir um pequeno componente eletrônico, mas não informou quantos carros foram afetados.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A VW não disse que o componente era de Xinjiang, mas observou: “Quando recebemos informações sobre riscos aos direitos humanos ou possíveis violações, nós nos esforçamos para corrigi-los o mais rápido possível”. Nathan Picarsic, cofundador da Horizon Advisory, uma empresa de análise geopolítica da cadeia de suprimentos em Washington, disse que centenas e possivelmente milhares de Audis e outros veículos do Grupo Volkswagen, a maioria equipada com motores de quatro cilindros, foram parados em cinco portos americanos nas últimas semanas porque contêm um componente de Xinjiang que não pode ser facilmente substituído. A VW tentará entregar os carros até o final de março e está notificando os clientes sobre os atrasos. O Financial Times relatou pela primeira vez que os carros haviam sido parados nos portos americanos. As multinacionais também estão sob pressão dos acionistas. A Union Investment, uma grande empresa alemã de gestão de ativos, havia endossado os investimentos na Volkswagen em dezembro passado, após um relatório que não constatou trabalho forçado. Mas o fundo reverteu o curso na semana passada, dizendo que as últimas descobertas significavam que os investimentos na VW eram incompatíveis com suas metas de sustentabilidade corporativa.

Stephan Weil, governador do estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, e membro do conselho da Volkswagen, chamou as últimas descobertas de “preocupantes”.

A China se envolveu em uma extensa repressão em Xinjiang na última década para combater o que descreve como extremismo entre as minorias étnicas, principalmente muçulmanas. A repressão ocorreu após uma série de ataques em 2014 por militantes, incluindo ataques a duas estações de trem e a um mercado matinal que deixaram um total de 71 mortos e mais de 300 feridos, de acordo com relatórios oficiais.

Uma jovem uigur trabalha em uma fábrica de roupas em Horan, na província chinesa de Xinjiang, em 2019 Foto: Gilles Sabrie/The New York Times

Em alta Economia Geyze Diniz, esposa de Abilio Diniz, lamenta morte de empresário: ‘faltam palavras’ Morre Abilio Diniz, um dos maiores líderes empresariais do Brasil por décadas Com fala sobre Holocausto, Lula dá mais uma demonstração do preconceito que nutre contra as minorias Sob o comando do líder da China, Xi Jinping, Xinjiang confinou centenas de milhares de uigures, cazaques e outros muçulmanos em vastos campos de reeducação, começando principalmente em 2017. Xinjiang também embarcou em uma iniciativa para alocar aldeões e trabalhadores uigures para empregos em fábricas. As autoridades chinesas apresentaram esses projetos de transferência como um esforço para tirar os uigures da pobreza e absorvê-los na corrente econômica principal. Mas as transferências de mão de obra envolveram pressão coercitiva, disciplina quase militar e restrições de movimento, de acordo com investigações do The New York Times, de outros veículos de comunicação e de pesquisadores de direitos humanos. Adrian Zenz, diretor de estudos sobre a China na Victims of Communism Memorial Foundation, um grupo anticomunista sem fins lucrativos de Washington, encontrou evidências nos últimos meses de trabalho forçado em uma empresa química em Xinjiang que também tem joint ventures com a Basf. Em seguida, ele encontrou evidências de trabalho forçado na joint venture da Volkswagen. Ele compartilhou as evidências da Basf primeiro com a revista alemã Der Spiegel e com a emissora de televisão de serviço público ZDF. Ele compartilhou as informações sobre a VW primeiramente com o jornal alemão Handelsblatt. As informações da VW incluíam uma foto de trabalhadores uigures em uniformes militares que haviam ajudado a construir uma pista no deserto em Xinjiang para testar carros em clima extremamente quente.

A Basf e a VW disseram que começaram a estabelecer joint ventures em Xinjiang em 2013. Isso foi quando o governo chinês estava incentivando investimentos em seu empobrecido extremo oeste, mas antes de iniciar sua repressão às minorias étnicas.

A VW disse que sua joint venture na capital de Xinjiang, Urumqi, tinha 650 funcionários antes da pandemia e agora é muito menor.

A Basf disse que uma de suas fábricas de joint venture, na qual detém uma participação majoritária, tem cerca de 40 funcionários e produz um ingrediente essencial para o spandex (fibra têxtil elastano). A outra fábrica, na qual a Basf detém uma participação minoritária, tem 80 funcionários que produzem um produto químico com usos mais amplos, de produtos farmacêuticos a plásticos.

A Basf informou que, no ano passado, decidiu se desfazer de suas participações em ambas as fábricas após concluir que elas não se enquadravam em suas metas para lidar com as mudanças climáticas. As fábricas, localizadas em Korla, outra grande cidade de Xinjiang, usam muito carvão. Mas a Basf disse que agora aceleraria o processo de retirada dos empreendimentos.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que as políticas do governo em Xinjiang melhoraram a vida dos uigures ao proporcionar empregos. “O chamado trabalho forçado é apenas uma acusação infundada”, disse Wang durante uma sessão de perguntas e respostas na Conferência de Segurança de Munique.

Outro problema pode estar à frente da VW e de outros fabricantes de automóveis na China. A Human Rights Watch publicou um relatório em 1º de fevereiro afirmando o uso generalizado de trabalho forçado por empresas em Xinjiang que produzem mais de 15% do alumínio bruto da China. O grupo acusou os fabricantes de automóveis de não quererem saber onde seus fornecedores de muitas peças de alumínio realmente obtêm o metal.

Os Estados Unidos já proíbem a entrada de produtos fabricados com alumínio de Xinjiang devido à preocupação de que ele seja fabricado com trabalho forçado.

A VW disse que investiga qualquer má conduta dos fornecedores, acrescentando: “Violações graves, como trabalho forçado, podem levar à rescisão do contrato com o fornecedor se nenhuma medida corretiva for tomada.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.