British Council lança plataforma que reúne ex-alunos de instituições britânicas

Alumni UK oferece cursos, ferramentas de networking e eventos exclusivos para pessoas que estudaram no Reino Unido.

Já esta? no ar a Alumni UK, plataforma gratuita criada pelo British Council para reunir pessoas que estudaram no Reino Unido. A proposta e? que os ex-alunos consigam construir sua rede de networking global e tenham ferramentas exclusivas para aprimorar seu desenvolvimento profissional.

Quem estudou on-line ou presencialmente em qualquer universidade britânica por pelo menos seis meses pode se inscrever, o cadastro e? gratuito. Saiba mais AQUI.

O que você vai encontrar na Alumni UK

Visando o desenvolvimento dos alumni de instituições britânicas, a plataforma possui ferramentas para ampliação de redes de contato. Ha? mecanismos para encontrar outros ex-alunos que também passaram pelo Reino Unido, possibilitando o relacionamento entre esses profissionais, e a opção de entrar em grupos de debate, que fomentam discussões e geram conexões a partir de interesses em comum.

Na seção "Learning and Development", é possível acessar cursos gratuitos de temas diversos como branding, liderança, aprimoramento de currículo, apresentação pessoal em entrevistas de emprego e dicas sobre como conduzir conversas sobre carreira com sua equipe, por exemplo. O espaço reúne, ainda, informações sobre bolsas de estudo, outros cursos disponíveis no país e recursos gratuitos para continuar estudando a língua inglesa.

Além disso, a plataforma tem uma seção especial de artigos em seu blog, focando no momento específico da carreira de cada um de seus ex-alunos e um calendário de eventos e encontros presenciais ou virtuais. Por fim, na seção "Global Awareness", os alumni podem encontrar artigos focados em questões de grande relevância e visões sobre como enfrentar os desafios mundiais.

Para realizar o cadastro basta acessar o site alumniuk.britishcouncil.org e preencher as informações solicitadas.

Sobre o British Council

O British Council e? a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Apoia a paz e a prosperidade construindo conexões, entendimento e confiança entre as pessoas no Reino Unido e em países do mundo todo por meio de seu trabalho em Artes e Cultura, Educação e Língua Inglesa. O BC trabalha com pessoas em mais de 200 países e territórios e está presente em mais de 100 países. Em 2021-22, o British Council atingiu 650 milhões de pessoas.

