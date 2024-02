Escola de design e artes visuais em Barcelona oferece 10 bolsas para mestrado

A LCI Barcelona, Escola de Design e Artes Visuais, oferece a voce? a oportunidade participar do concurso "Design for planet centered and human future" e ganhar uma das 10 bolsas de mestrado internacionais em Interaction Design and Immersive Experiences, Master in Management and Direction of Fashion Companies, Master in Fashion Marketing, Communication and Event Planning, Master in 3D Animation and VFX e Master in Branding and Brand Strategy.

Basta criar um projeto de design inovador que responda aos desafios ambientais e sociais do mundo atual. Use ferramentas de design e nossas orientac?o?es para moldar sua ideia. Apresente um prompt - texto + imagem ou vi?deo - relacionado ao tema e ainda conte a ajuda da Intelige?ncia Artificial (IA) para potencializar seu projeto. Os melhores projetos sera?o premiados com uma bolsa de estudos de 100% ou 50% para cursar mestrado da disciplina de seu interesse na LCI Barcelona durante o ano acade?mico 2024-2025.

Para participar, os candidatos devem ter entre 21 e 44 anos e possuir um diploma de bacharel ou uma qualificac?a?o equivalente. Envie seu projeto ate? 7 de abril de 2024!

Para informac?o?es sobre bolsas de estudo e inscrições, visite a página do programa de bolsas no site da LCI Barcelona.