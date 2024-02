A Fundação St. Paul's, entidade que prepara e seleciona crianças e jovens para estudar na escola britânica St. Paul's, em São Paulo, está com as inscrições abertas para seu programa anual de bolsas de estudo. O objetivo é dar acesso ao currículo inglês e um desenvolvimento acadêmico de nível internacional para estudantes de baixa renda com excelentes rendimentos escolares.

Para participar, candidatos devem ter pelo menos 11 anos de idade e bom conhecimento da língua inglesa. Além disso, devem apresentar excelente desempenho escolar e determinação para estudar na St. Paul's School. Possuir um talento especial acadêmico ou em outras áreas é uma vantagem. Na St. Paul's talento é compreendido de maneira mais ampla, abrangendo a excelência não só em disciplinas acadêmicas, mas também nos esportes, música ou artes.

Para identificar e preparar seus bolsistas, a fundação trabalha em conjunto com vários parceiros, como a Cultura Inglesa, Ismart, Cidadão Pró-Mundo e Projeto Guri. No entanto, a jornada dos estudantes não termina quando eles se formam na escola. Parceiros como a Fundação Estudar, ajudam a posicionar os bolsistas nas melhores oportunidades em universidades do Brasil e do mundo.

Confira os critérios de seleção: