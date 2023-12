Fulbright oferece bolsas para aperfeiçoamento de professores de inglês da rede pública

Crédito: Divulgação

O PDPI, curso intensivo de seis semanas, acontece em uma universidade nos EUA. Inscrições até 15/01.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Fulbright de Desenvolvimento Profissional de Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI).

O curso é destinado a professores de inglês da educação básica em efetivo exercício nas redes públicas de ensino e tem por objetivo promover seu desenvolvimento profissional por meio: I - Do fortalecimento do domínio das quatro habilidades linguísticas - compreender, falar, ler e escrever em inglês II - Da imersão no cotidiano de um país de língua inglesa, ampliando sua capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma III - Do compartilhamento de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação que estimulem o aperfeiçoamento do processo ensino/aprendizagem

Modalidades do PDPI: Aprimoramento em inglês - Intermediário II Aprimoramento em inglês - Intermediário I

Requisitos para participar:

Possuir nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente. Ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar ministrando, no ato da inscrição e até a implementação da bolsa, aula de língua inglesa na rede pública estadual, municipal ou distrital de educação básica. Carecer, quando da concessão da bolsa, em seu exercício laboral por tempo não inferior a 5 (cinco) anos para obter aposentadoria. Realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP, conforme edital do programa. Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou americanas para objetivos similares ao deste edital.

Observação: Não serão aceitas candidaturas de professores contratados em caráter temporário. Os candidatos que obtiverem pontuação superior a 549 não são elegíveis para esta edição do programa.

Benefícios da bolsa de estudos

Passagem aérea internacional de ida e volta em classe econômica promocional. Ajuda de custo, no valor de USD 700. Reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV) no valor de USD 185. Deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto. Alojamento no campus universitário, alimentação e seguro saúde. Taxas Escolares e materiais didáticos a serem utilizados nos cursos. Passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

Confira todos os detalhes e o edital completo do programa para fazer sua inscrição AQUI.

Sobre a Comissão Fulbright:

A Comissão Fulbright, desde 1957, já beneficiou mais de 5 mil brasileiros e 3.500 americanos. No mundo, já foram concedidas em 75 anos pelo programa Fulbright mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países.

Fonte: Comissão Fulbright Brasil