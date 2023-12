Programa da Universidade IE busca jovens excepcionais com espírito inovador

JAB | Foto: IE University

O Junior Advisory Board 2024 vai selecionar e oferecer bolsa integral a 15 estudantes do ensino médio de todo o mundo. Inscrições até 15/01.

A Universidade IE, uma das mais prestigiadas da Europa, está com as inscrições abertas para o programa Junior Advisory Board (JAB): Humanities, Technologies, and Temporalities. Se você tem um espírito inovador, gosta de discutir opiniões em um ambiente acadêmico multicultural e de falar em público, não perca esta oportunidade!

As inscrições acabam de abrir e podem ser feitas até 15 de janeiro através deste LINK.

O JAB acontece presencialmente de 17 a 23 de março de 2024 em Madri e Segovia, na Espanha. Quinze estudantes excepcionais de todo o mundo serão selecionados para expressar sua visão do futuro. Os custos, à exceção do visto, serão integralmente cobertos pela IE University (passagem aérea, hospedagem e alimentação).

Os "Jabbers" selecionados participarão de workshops, conferências, sessões interativas e projetos de formação de equipe envolventes e enriquecedores liderados pelo corpo docente da IE University. É uma oportunidade incrível de contribuir com ideias, usar suas habilidades e desenvolver ferramentas para criar algo que ajude a tornar o mundo um lugar melhor.Além disso, os 15 "Jabbers", após passar com sucesso no processo de admissão, terão a chance de obter uma bolsa de estudos para o curso de bacharelado na IE University.

Quem pode participar?

Continua após a publicidade

Alunos do ensino médio que vão se formar entre novembro de 2024 e junho de 2025, iniciando seu bacharelado em 2025.

Como fazer sua inscrição para o JAB

Para se inscrever, você deve enviar um vídeo de cinco minutos que inclua uma apresentação respondendo à seguinte questão: "Mova-se rápido e quebre as coisas". Durante vários anos, esse espírito dominou o Vale do Silício. Mas o que é algo que não deve ser quebrado e como podemos protegê-lo e preservá-lo?

Inovação, preparação para o futuro, governança antecipada: termos relevantes nos debates sobre tecnologia, tanto no setor privado como no governamental que partilham algo em comum: são todos orientados para o futuro. Mas o que se perde se não colocarmos o futuro em diálogo com o presente e o passado?

O Junior Advisory Board deste ano começa com a premissa de que não é a tecnologia que impulsiona a história, mas os humanos que a fazem. As humanidades levam-nos a pensar sobre a mudança e a continuidade em contextos mais amplos e mais enriquecedores. Como tal, revelam-se indispensáveis no nosso esforço comum para aproveitar o potencial positivo oferecido pela tecnologia e mitigar quaisquer efeitos nocivos.

Avaliação dos candidatos

A avaliação dos candidatos levará em conta sua capacidade de estruturar ideias, seu pensamento analítico, criatividade e habilidades de comunicação. O estilo, a criatividade e o formato da apresentação ficam inteiramente a seu critério, então mostre quem você é! O único requisito é que você use os modos tela e câmera (a apresentação e o palestrante devem estar visíveis na proposta de vídeo).

Continua após a publicidade

Além do vídeo, você deve ter fluência em inglês, apresentar seu currículo (CV), histórico escolar dos últimos dois anos (em inglês) e uma carta de recomendação.

Quer saber mais sobre o JAB e conhecer as experiências dos "Jabbers" selecionados em edições anteriores ? Visite a página do programa AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.