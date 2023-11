Programa de intercâmbio promove vivência para jornalistas brasileiros em redação alemã

Foto: fdecomite, via Filckr

Inscrições encerram em 17/12. Jornalistas selecionados atuarão em uma redação alemã por dois meses com auxílio financeiro.

Estão abertas as inscrições para o Internationale Journalisten-Programme (IJP). O programa de intercâmbio profissional, permite a jornalistas da América Latina atuar em uma redação alemã por dois meses com auxílio financeiro. Durante sua estadia, bolsistas selecionados contarão com o apoio de uma redação em Berlin para desenvolver seu trabalho. Assim, poderão se familiarizar com a realidade política e econômica da Alemanha, além de conhecer a cultura e mentalidade do país.

Fundado em 1997, o projeto visa estreitar as relações entre Alemanha e América Latina também no campo das comunicações.

Candidatos devem ter entre 25 e 38 anos, bons conhecimentos de alemão, vínculo empregatício com um veículo de comunicação brasileiro ou trabalhar na redação de empresas públicas de comunicação. Somente em casos excepcionais serão aceitos jornalistas com fluência em inglês ou espanhol. Profissionais empregados em agências de Relações Públicas ou no serviço público não poderão participar.

As inscrições vão até 17 de dezembro de 2024. Mais informações no link: www.ijp.org/latino.

Interessados devem enviar sua candidatura completa em um único documento em PDF para o e-mail pr-100@saop.diplo.de. Os arquivos devem ter no máximo 5MB. Não serão aceitas candidaturas em papel.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

