Webinar gratuito sobre pós-graduação e MBA em Montreal

Hoje, às 20h, conheça os diferentes programas disponíveis e opções de bolsas de estudos para estudar na maior metrópole bilíngue do planeta.

A Federação Canadense-Brasileira de Negócios (FCBB) e a John Molson School of Business (JMSB) da Universidade Concordia, Montreal, no Canadá, estão promovendo um webinar sobre estudos de pós-graduação e MBA. Em português e voltado para brasileiros, o encontro será hoje, 23 de novembro, às 20h e os participantes poderão interagir e tirar suas dúvidas com Dr. William Falcão, brasileiro, professor assistente na JMSB.

O evento é gratuito e será moderado por Eder Pessalacia, diretor de Relações Institucionais da FCBB. Para se inscrever, basta acessar este LINK.

A JMSB foi fundada em 1974 e se tornou uma das escolas de negócios mais respeitadas e reconhecidas no Canadá e internacionalmente. Tem uma forte reputação por sua excelência acadêmica e compromisso com a educação em negócios de alta qualidade. "Os programas de MBA e pós-graduação oferecem uma variedade de oportunidades de aprendizagem experiencial, como estágios, projetos e workshops. Isso dá aos alunos a oportunidade de aplicar seus conhecimentos no mundo real", destaca Falcão.

Eder Pessalacia destaca a crescente importância estratégica do Brasil para o Canadá e vice-versa. "Isso se reflete na busca do governo canadense em fortalecer as relações com o nosso país, comerciais, acadêmicas e tecnológicas", afirma. Falcão concorda: "Esses esforços também se refletem na Escola de Negócios John Molson, com o crescente interesse da instituição em atrair mais alunos brasileiros".

Falcão, ex-estudante de pós-graduação no Canadá, destaca que viver e estudar em Montreal oferece valiosas oportunidades profissionais e pessoais. A cidade é a segunda mais importante de língua francesa no mundo e a mais forte economicamente dentre as cidades bilíngues mundiais (hub global). Metrópole em crescimento, Montreal oferece uma combinação de educação de alta qualidade, custo de vida acessível e uma cultura vibrante, além de uma economia forte e diversificada, com um setor de tecnologia em crescimento.

De acordo com o professor William Falcão, os programas da JMSB proporcionam uma educação de alta qualidade por meio de um excelente equilíbrio entre teoria e prática. "Montreal é um centro global dinâmico, com oportunidades de emprego e estágios para estudantes internacionais. Fazer um MBA ou pós-graduação na cidade dá aos estudantes acesso a uma rede de profissionais que pode ser valiosa para sua carreira", destaca.

O evento também contará com depoimentos de uma aluna de mestrado brasileira que estuda na JMSB: "Escolhi John Molson principalmente por ser uma das melhores escolas do Canadá, mas também por ter um custo mais acessível", diz Alana, que iniciou seu mestrado em Marketing em setembro de 2023. "Viver em Montreal e estudar na JMSB tem sido uma experiência incrível".

Sobre o Professor William Falcão: Com doutorado e mestrado em Psicologia do Esporte pela Universidade McGill e bacharelado em Psicologia pela Universidade de Brasília, o professor e pesquisador William Falcão é residente no Canadá há mais de 15 anos. Durante sua estadia, ele construiu uma destacada carreira acadêmica nas principais universidades de Quebec, incluindo McGill, Laval, HEC Montréal e Concordia.

Sobre a JMSB: A Escola de Negócios John Molson faz parte da Universidade Concordia em Montreal, Canadá. A instituição oferece programas de MBA e mestrado em diversas áreas, incluindo finanças, marketing, contabilidade e administração de empresas.

Sobre a FCBB - A Federação de Negócios Canadense-Brasileira (FCBB) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2009 para estimular o comércio bilateral entre o Canadá e o Brasil, apoiando pequenas e médias empresas (PMEs), startups e empreendedores. Sua missão é fortalecer e expandir as relações bilaterais de empreendedorismo, investimento e comércio, atuando em todos os níveis de governo, universidades, associações, inovação e centros de negócios. Sob a presidência do executivo de finanças internacionais, Francisco Bianchi, a entidade reúne atualmente cerca de 80 profissionais em diversos campos de atuação no Brasil e no Canadá. Para obter mais informações sobre a FCBB e suas atividades, visite o site!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

