Tecnologia na educação: quais são as tendências para o ensino de inglês?

Estamos passando por um momento de transformação digital sem precedentes e que está se refletindo em todos os aspectos da nossa sociedade, incluindo a área da educação. E é importante ressaltar que o uso de ferramentas digitais será fundamental para garantir o engajamento dos alunos e um aprendizado mais adequado às novas necessidades de alunos e professores.

Além disso, as novas tecnologias também podem ajudar você, professor, a oferecer um ensino mais personalizado, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais efetivo

Foi pensando em contribuir com a melhora no ensino de inglês que trouxemos algumas tendências na educação e sugestões de como você poderá aplicá-las em sala de aula! Confira abaixo.

Uso de inteligência artificial (IA)

Muito se falou - e ainda se fala - sobre o uso da inteligência artificial, em especial no caso do assistente virtual ChatGPT na área da educação. Reflexões fundamentais foram realizadas sobre como funciona o processo de avaliação da aprendizagem dos alunos e vários professores começaram o ano de 2023 em uma corrida contra o tempo para replanejar suas aulas e abandonar o uso de redações tradicionais.

Porém, não podemos deixar que as ramificações disruptivas do ChatGPT e outras iniciativas que utilizem a inteligência artificial ofusquem o impacto altamente positivo que esse tipo de tecnologia pode trazer para a educação. Por exemplo, o apoio que elas oferecem para um aprendizado personalizado e adaptativo. E observar esse aspecto positivo da IA para o aprendizado é imprescindível, para não olharmos para essa tecnologia como o marco dos primeiros dias de um apocalipse educacional, mas sim como as primeiras mudanças de uma evolução importante.

Afinal, a IA e o ChatGPT podem oferecer suporte de diversas formas, auxiliando o professor na hora de corrigir avaliações e redações, analisando dados de aprendizagem, criando sistemas de avaliação adaptativa e oferecendo tutoria virtual com feedback imediato para os alunos. A tecnologia funciona como um complemento do trabalho do professor e facilita o processo de aprendizagem.

Uso de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA)

A aplicação de RV e RA no ensino de inglês pode trazer uma série de benefícios significativos para os alunos, pois esse tipo de tecnologia proporciona uma experiência imersiva única, que permite que os estudantes vivenciem o idioma em contextos autênticos.

Com essa vivência mais aprofundada, os alunos têm mais oportunidades para praticar a pronúncia e sua habilidade de produção oral. Além disso, o ambiente virtual proporciona mais criatividade na hora de realizar projetos e resolver problemas em inglês e, ainda, mantém os alunos mais engajados na experiência de aprendizado mais interativa e divertida.

Com o aumento da disponibilidade de dispositivos RV, como óculos, smartphones, entre outros, e a evolução de apps e plataformas de RA, que são mais fáceis de utilizar, essas ferramentas se tornaram mais acessíveis e viáveis no contexto educacional.

Foco no bem-estar e na inteligência emocional

Cada vez mais estamos preocupados com o bem-estar dos alunos e sua saúde mental e emocional. Por isso, usar tecnologia para melhorar o entendimento sobre esse tema é apenas um passo à frente do trabalho offline que já é feito.

Por meio de aplicativos, os professores podem acessar uma série de recursos e informações relacionados ao tema, receber orientações sobre o que fazer, entre outros insights importantes para oferecer suporte aos alunos que podem precisar desse tipo de apoio.

As tecnologias facilitam a comunicação professor-aluno, incentivando o contato e ajudando educadores a apoiar e guiar seus alunos que precisam de suporte emocional, seja de forma individual ou em grupo. Além disso, há ferramentas que conseguem monitorar e detectar problemas emocionais, permitindo que os professores ofereçam suporte o quanto antes aos seus alunos.

Além disso, ainda há apps e outras soluções que ajudam no gerenciamento do estresse e na promoção do relaxamento que podem ser recomendados aos alunos que precisam desenvolver habilidades de autorregulação emocional.

O ensino de inglês está se adaptando rapidamente às tendências tecnológicas emergentes, oferecendo uma série de benefícios tanto para os professores, quanto para os alunos. A integração dessas tecnologias no ambiente educacional proporciona experiências de aprendizado mais dinâmicas, interativas e personalizadas.

Os professores desempenham um papel fundamental na aplicação dessas tendências, selecionando as ferramentas e recursos mais adequados às necessidades de seus alunos, e orientando-os no uso eficaz dessas tecnologias. Ao abraçar essas tendências tecnológicas, os educadores podem potencializar o ensino de inglês, criando um ambiente estimulante e preparando os alunos para um mundo cada vez mais conectado e globalizado.