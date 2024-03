A primeira infância e a escola estão ligadas ao ambiente educacional, que desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral das crianças

PUBLICIDADE O estágio inicial da infância, que abrange aproximadamente os primeiros seis anos de vida, é extremamente importante no desenvolvimento. A fase, que faz parte do chamado Infantil 1, desempenha um papel fundamental nesse processo. A Educação Infantil é essencial para contribuir com o desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas, por meio de experiências significativas, que promovam a aprendizagem, tendo como eixos norteadores as interações e o brincar de forma indissociável ao binômio educar e cuidar. As experiências na Educação Infantil vivenciadas pelas crianças com seus pares e com os professores disparam e potencializam os modos como elas pensam, sentem, desejam e descobrem, por meio das múltiplas linguagens. O Colégio Marista Arquidiocesano forma sua primeira turma do Infantil 1 em 2024, agregando a experiência do Marista Brasil em outros colégios Maristas pelo país.

Márcia Sayoko Nanaka, coordenadora da Educação Infantil do Arquidiocesano, aponta razões que enfatizam a importância das crianças começarem sua jornada escolar nessa etapa:

Socialização e Desenvolvimento

Compreendemos a aprendizagem como resultado do processo de interação entre os pares, professores e objetos que compõem as atividades propostas. O trabalho desenvolvido no Infantil 1 é permeado por cuidados, a professora responsável pelas crianças nesta fase reconhece o cuidar como valor educativo. Ou seja, o desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas nesta fase da vida envolvem ações como hora do lanche, a troca, contar histórias e brincar.

Desenvolvimento emocional

A Educação Infantil oferece um ambiente seguro e estruturado em que as crianças podem explorar e expressar suas emoções. Isso contribui para o desenvolvimento emocional, ajudando-as a entender e gerenciar seus sentimentos.

Estímulo à curiosidade e criatividade

A nossa proposta reconhece a experiência da criança que emergem das situações de aprendizagem, do olhar sensível ou da escuta atenta como uma oportunidade potente para provocar curiosidade e desenvolver a criatividade.

Desenvolvimento motor

Atividades e jogos no Infantil 1 ajudam no desenvolvimento motor, sendo crucial para o desenvolvimento da coordenação motora e habilidades motoras fundamentais.

Estímulo à linguagem

Ler para crianças 'bem' pequenas é favorecer e ampliar experiências com a oralidade. Por meio da leitura a criança compreende o mundo em que vive, aprende o significado das palavras e do que está a sua volta, de maneira lúdica e prazerosa.

Família e comunidade escolar

A família é entendida em sua dimensão de rede, é considerada em sua função protetiva, de cuidado e educação. Ou seja, a parceria família e escola é imprescindível - o trabalho deve ser junto e integrado - para que juntos as crianças tenham um desenvolvimento integral.

A Educação Infantil não prepara apenas as crianças, mas também envolve os pais e a comunidade escolar, criando uma parceria entre a escola e a família, proporcionando um ambiente de apoio e colaboração.

(Imagem: Acervo Colégio Marista Arquidiocesano)