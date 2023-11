Mostra de Projetos do Colégio Pentágono reúne trabalhos de sustentabilidade, responsabilidade social e empreendedorismo

Desenvolvidos ao longo do ano, todos os trabalhos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, são guiados pelos objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU

Com o fim de mais um ano se aproximando, o Colégio Pentágono abriu as portas de suas unidades para receber a comunidade escolar em mostras especiais que celebram a trajetória de aprendizado dos estudantes. Ao longo do ano, as turmas foram desafiadas a desenvolver projetos relacionados a temas específicos, todos orientados por perguntas norteadoras. Os resultados foram apresentados aos pais e famílias nas Mostras de Projetos nas unidades do Colégio.

Os trabalhos e apresentações presenciais marcam a finalização do processo de aprendizagem daquele ano letivo, com trajetórias interdisciplinares, multidisciplinares e colaborativas. "Constatar o produto final dos projetos integradores, interação, criatividade, temas transversais - como questões sociais, sustentabilidade e diversidade (ESG) -, consistência pedagógica e a alegria dos estudantes apresentando e mostrando para as famílias foi motivo de muito orgulho de toda a equipe pedagógica e nossos alunos. Acompanhar o processo durante o ano todo e ver onde podemos chegar é maravilhoso!", diz Patrícia Nogueira, Diretora Pedagógica Geral da Rede Pentágono.

Os Projetos Integradores do Pentágono

Os Projetos Integradores são criados a partir de eixos temáticos e incentivam o desenvolvimento dos alunos em todas as áreas de conhecimento. As metodologias ativas dão ênfase ao protagonismo do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo. Com problemas e situações reais, os jovens são instigados a procurar soluções possíveis para os desafios apresentados. Como resultado, eles se engajam em questões da sociedade e do mundo, contribuindo para a transformação da realidade em que vivem.

"Para esta experiência utilizamos a metodologia ativa chamada 'Aprendizagem Baseada em Projetos', que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma colaborativa em busca de soluções", reforça a diretora. Portanto, os temas abordados são alinhados à Agenda de 2030 da ONU, que contempla 17 objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Nessa jornada, os estudantes podem abordar saúde, agricultura, educação, energia, inovação, cidades sustentáveis, entre outros. Os trabalhos de pesquisa são feitos de forma multidisciplinar e interdisciplinar e envolvem saídas culturais e pedagógicas.

Confira o Projeto Integrador de cada ano:

Educação Infantil

G2/G3 - De onde vim? Para onde vou? - As crianças exploram suas origens, famílias e vivências, ao mesmo tempo em que se adaptam ao novo mundo da escola: novos espaços, amigos, brincadeiras e convivências.

G4 - Eu pertenço a um grupo - Apresenta à criança a percepção do outro, a construção de relações de convivência e o sentido de pertencimento ao grupo.

G5 - O que precisamos para viver? - Depois de entender suas próprias origens e compreender a existência de uma sociedade, pertencer a um grupo, a criança passa a explorar o que é essencial na vida: ar, casa, comida, amigos.

Anos Iniciais

1º Ano - Somos Crianças - Os estudantes desvendam como é ser criança em diferentes países, na escola, na família e em tempos antigos. O objetivo é explorar a identidade da criança e seu desenvolvimento.

2º Ano - Eu, você e o mundo - Tem como objetivo o conhecimento, apropriação e conscientização de atitudes que visam diminuir os danos causados e transformar a nossa relação com o lugar em que vivemos.

3º Ano - Você tem fome de quê? - Para promover mais saúde e qualidade de vida, os estudantes exploram diferentes tipos de "fomes" que podem existir, indo além dos limites do corpo físico. Fome de arte, música, diferentes culturas, conhecimento, aprendizado, solidariedade e empatia.

4º Ano - Sou do Brasil, o Brasil é nosso - Tem o intuito de despertar a consciência crítica dos alunos e, assim, formar uma sociedade mais atenta à importância da preservação dos biomas brasileiros.

5º Ano - A cidade que eu quero para mim - Planejar a cidade ideal para se viver vai além de simplesmente sonhar. Com leitura, pesquisa, levantamento de hipóteses e discussões, os alunos entendem a relação da natureza com a urbanização e, a partir disso, desenvolvem uma cidade nova.

Anos Finais

6º Ano - Identidade - Um trabalho de pesquisa que desperta o aluno para o autoconhecimento, à medida que ele passa a desvendar sua história. Além disso, colabora na ampliação do olhar para o contexto e o mundo em que o estudante está inserido.

7º Ano - Identidade e Diversidade - Desperta o aluno para o reconhecimento da responsabilidade que possui sobre si, pelo outro e pelo mundo. Relaciona as dimensões subjetivas, sociais e ambientais do pensamento ecológico, exercitando o protagonismo, o autocontrole e a perseverança.

8º Ano - Identidade e Transformação - Possibilita a reflexão sobre as mudanças físicas, sociais e emocionais que marcam a vida na adolescência. Colabora na percepção da potência do corpo humano, permitindo que o estudante avance em seu desenvolvimento de forma plena.

9º Ano - Identidade e Olhares - Na busca pelo encontro de suas identidades, os estudantes descobrem a própria cidade, seus desafios e encantos. É preciso conhecer, ver e viver, afinal, não amamos o que não conhecemos.

Ensino Médio

