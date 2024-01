No cinema ou em casa, dicas de filmes para toda a família

Neste período de descanso, o Colégio Pentágono preparou algumas sugestões de filmes para que todos possam desfrutar de momentos em família.

À medida que nos aproximamos do final dessas férias, os filmes se destacam como uma excelente forma de envolver toda a família, seja na tela da TV de casa ou na atmosfera do cinema. É um momento de relaxamento, recarga de energias e de passar tempo precioso com aqueles que amamos. Selecionamos uma lista especial com opções para todas as idades, desde a Educação Infantil até mesmo para pais e colaboradores. Confira nossas recomendações e prepare a pipoca!

EDUCAÇÃO INFANTIL - Patos! Patos! é uma animação infantil e aventura dirigido por Benjamin Renner (A Raposa Má, Ernest et Célestine) e Guylo Homsy (Meu Malvado Favorito, O Lorax - Em Busca da Trúfula Perdida). A trama mostra uma família de patos formada por Mack (Kumail Nanjiani) - o pai superprotetor -, Pam (Elizabeth Banks) - a mãe exploradora -, e os filhos Dax (Caspar Jennings) e Gwen (Tresi Gazal). Enquanto Pam tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica tropical.

Classificação Indicativa: LivreOnde assistir: Cinemas

ANOS INICIAIS - Wish: O Poder dos Desejos Dos estúdios Walt Disney, "Wish: O Poder dos Desejos" é uma comédia musical animada que leva o público para o reino mágico de Rosas. Lá, Asha, uma moça perspicaz, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável - o governante de Rosas, o Rei Magnifico. Elas farão de tudo pra salvar a comunidade e provar que, quando um ser humano corajoso se une à energia das estrelas, muitas coisas maravilhosas podem acontecer.

Classificação Indicativa: LivreOnde assistir: Cinemas

ANOS FINAIS- Turma da Mônica Jovem: Reflexos do medo - 18 de janeiro de 2024 nos cinemas Nesse filme live-action, No primeiro dia de aula do ensino médio, os amigos Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado. A turma decide se unir em uma missão para tentar salvá-lo, e enquanto investigam o que está acontecendo, eles não demoram muito para perceber que podem estar lidando com uma ameaça muito maior do que imaginam.

Classificação Indicativa: Consulte a classificaçãoOnde assistir: Cinemas

ENSINO MÉDIO - Besouro AzulBesouro Azul, baseado nos quadrinhos da DC, segue o jovem mexicano Jaime Reyes (Xolo Maridueña) que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro. Em meio a uma busca por seu propósito no mundo - e um emprego - o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho. O besouro alienígena azul escolhe Jaime para ser seu hospedeiro simbiótico - o que lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante poderes.

Classificação Indicativa: + 12 anosOnde assistir: HBO Max

FAMÍLIAS - LEOEm uma animação divertida e cativante, Leo (Adam Sandler) é um velho lagarto que está há anos preso com uma tartaruga (Bill Burr) em um terrário na sala de aula de uma escola. Então, ao descobrir que tem apenas mais um ano de vida, Leo planeja fugir das quatro paredes de vidro para viver o restante de seu tempo no mundo fora. Porém, nada vai como planejado, já que ele se envolve com os problemas da turma. No final, seus últimos desejos não são nada como imaginava - ou planejava - mas o resultado o surpreende.

Classificação Indicativa: + 10 anosOnde assistir: Netflix