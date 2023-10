Semana das Crianças e o brincar na escola

Por Leandro Coresma*

A semana da criança é um momento importante para refletirmos sobre o brincar na infância. O brincar deve ser uma atividade natural e essencial para o bom desenvolvimento das crianças. O mundo que cerca a criança é vivido através da ludicidade, desenvolvendo aspectos culturais, sociais e afetivos.

No Colégio Pentágono, as brincadeiras são valorizadas como ferramentas de aprendizagem e desenvolvimento. São, também, uma forma de promover a criatividade, a imaginação, a cooperação e a resolução de problemas, além de ajudar as crianças a desenvolverem suas habilidades socioemocionais.

São oferecidos, às nossas crianças, diversos momentos propícios ao brincar: as atividades lúdicas são integradas ao currículo, oportunizando vivências permeadas pela criticidade e diversão. A convivência com outros pares durante as brincadeiras é elemento fundamental da infância, trazendo junto inúmeras oportunidades de desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 2018). Para reforçar, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também preconiza o brincar como um dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento. O documento do governo entende que são práticas do cotidiano e que acontecem em diferentes espaços, interagindo com outras crianças e adultos, tendo acesso a diversas experiências.

Na semana da criança, nossos alunos e alunas têm contato com uma variada gama de brincadeiras, desde as mais tradicionais como pega-pega, pique-bandeira, queimada, até jogos de competição como por exemplo, atividades em filas, popularmente conhecidas como estafetas. Já nas aulas de Educação Física, ocorrem, em nossas três unidades, momentos especiais, como práticas competitivas, gincanas e desafios. Em alguns casos, as atividades evidenciam a importância de aprender a lidar com as frustrações provenientes de uma derrota, em outros, como os corpos humanos são capazes de superar diversos obstáculos. Com as atividades cooperativas, o foco é ensinar a generosidade através das práticas corporais.

Portanto, nós do Colégio Pentágono acreditamos muito na importância do brincar como prática pedagógica. Por meio de atividades lúdicas planejadas, proporcionando às nossas crianças momentos de felicidade, contemplando um dos nossos valores, que é Ser feliz na escola.

Feliz dia das crianças!

Leandro Coresma é Professor de Educação Física da Unidade Perdizes