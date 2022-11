Como ter uma redação nota mil no Enem? Veja exemplos de textos com avaliação máxima

Publicidade

Para se alcançar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o candidato deve ter atenção aos critérios exigidos, assim como aplicar corretamente as técnicas de escrita e demonstrar conhecimento pelo tema abordado. No ano passado, dos mais de dois milhões de participantes, somente 22 tiveram as melhores avaliações – 19 mulheres e 3 homens.

A redação é um dos quesitos mais importantes para o concorrente obter uma boa nota total no Enem. O primeiro dia do exame, que reúne as Provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e ciências humanas (45 questões) – além da redação –, será neste domingo, 13.

Conforme a Cartilha do Participante - A Redação do Enem 2022, que está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), antes de escrever o texto, é essencial ler cuidadosamente a proposta apresentada, os textos motivadores e as instruções, a fim de compreender com exatidão o que está sendo solicitado.

Fabiula Neubern, coordenadora de redação do Poliedro Curso, lembra que, entre as exigências, o Enem pede um texto dissertativo-argumentativo, desta forma, o candidato deve apresentar um repertório externo à prova que seja legitimado e pertinente ao tema da redação.

“Dado que o tema será um problema de ordem nacional, e isso todos os candidatos sabem de antemão, esse problema poderá estar explícito na proposta ou implícito, havendo a necessidade de discutir e comprová-lo. Essa discussão precisa estar permeada pela presença de repertório legitimado, ou seja, dos conhecimentos do aluno que serão aplicados a essa discussão”, salienta Fabiula.

Além disso, segundo ela, espera-se que, após ter identificado a problema, exposto e discutido, o participante apresente uma proposta de solução ou intervenção.

“A redação também deve conter uma proposta de intervenção completa, com a apresentação de agente, ação, modo ou meio de execução da ação, efeito pretendido ou alcançado pela ação proposta e um detalhamento de qualquer um dos quatro elementos principais (agente, ação, modo ou efeito)”, acrescenta Nayara Natália de Barros, professora e coordenadora de redação do Colégio Etapa Valinhos.

Ela recomenda ainda uma revisão atenta do rascunho, a fim de evitar desvios gramaticais, por exemplo.

Competências avaliadas

1 - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para obter nota máxima, o candidato deve demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência.

2 - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. É preciso desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresentar excelente domínio do texto dissertativo-argumentativo sobre uma situação-problema quase sempre relacionada à sociedade brasileira.

3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É necessário apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria, em defesa de um ponto de vista.

4 - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Articule bem as partes do texto e apresente repertório diversificado de recursos coesivos.

5 - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Aqui, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos:

- Dignidade humana

- Igualdade de direitos

- Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades

- Laicidade do Estado

- Democracia na educação

- Transversalidade, vivência e globalidade

- Sustentabilidade socioambiental

A redação é um dos quesitos mais importantes para o concorrente obter uma boa nota total no Enem. Foto: Sérgio de Castro/Estadão

Avaliação da redação

O texto produzido é avaliado por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro.

“Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. A soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores”, conforme consta na ‘Cartilha do Participante - A Redação do Enem 2022′.

Quais as principais técnicas para se alcançar nota 1.000 na redação do Enem?

“Para alcançar a nota 1.000, ou ao menos se aproximar dela, o que já é ótimo – afinal o número de redações acima de 900 ficou em 4,7% do total na última edição do exame –, o aluno precisa dedicar um tempo ao projeto de texto”, orienta Nayara Natália de Barros, professora e coordenadora de redação do Colégio Etapa Valinhos.

Segundo ela, esse planejamento deve levar em conta a elaboração de uma tese de constatação do problema e ao menos dois aspectos principais a serem trabalhados nos parágrafos de desenvolvimento.

“Ainda na fase do planejamento textual, é importante que o candidato defina qual será e como será constituída a proposta de intervenção social, que deve, necessariamente, estar relacionada aos aspectos selecionados para a discussão. Em resumo, com um projeto de texto consolidado, anterior ao rascunho, o participante ficará mais tranquilo, porque saberá de onde quer partir e aonde quer chegar com o texto”, acrescenta a professora.

Isso diminui, na avaliação de Nayara, a ansiedade na hora de desenvolver as ideias e pode garantir a tranquilidade necessária para a elaboração de um excelente texto. “Vale destacar que o projeto de texto não é uma camisa de força e que, no decorrer da escrita, ele pode sofrer alterações que o aluno julgue serem mais adequadas aos seus propósitos argumentativos”, aponta ela.

Para a coordenadora de redação do Poliedro Curso, para alcançar nota máxima na redação do Enem, o candidato precisa ter fluência de escrita. “Entende-se que os candidatos, que já obtiveram essa nota, são candidatos que escreveram muitos textos, que treinaram com diversos temas para esse modelo de texto do Enem e foram chegando ao seu próprio modelo textual”, afirma.

“Muitos dos alunos usam como linha argumentativa a ineficiência estatal ou a negligência da sociedade. E para essas linhas de argumentação, que compõem o ponto de vista, existem sim repertórios que se aplicam. Muitos deles treinam a aplicação desses repertórios em diversos temas e assim estão desenvolvendo técnicas para alcançar a nota mil em redação”, completa Fabiula.

Como o título da redação é avaliado?

O título é um elemento opcional na produção da redação. Assim, embora seja considerado linha escrita, não é avaliado em qualquer aspecto relacionado às competências da matriz de referência.

No entanto, o título pode levar à atribuição da nota zero à redação caso apresente alguma característica passível de anulação (por exemplo: desenhos e sinais gráficos).

Importância de manter leitura frequente

“É importante que, ao longo do ano letivo, o estudante tenha se dedicado a ler diferentes textos veiculados em jornais e revistas e a ouvir podcasts de notícias e atualidades, para se manter atualizado e ampliar seu repertório sociocultural, de modo a não ficar preso a modelos e frases prontas que circulam na internet’, finaliza Nayara, do Colégio Etapa Valinhos.

- Amplia o vocabulário, possibilitando que nossa expressão na linguagem formal, exigida em exames como o Enem, seja cada vez melhor, ajudando-nos a fazer bom uso de sinônimos e articuladores argumentativos, segundo o Inpe.

- Diversifica nosso repertório sociocultural, contribuindo para a seleção de ideias, fatos e informações que podem ser utilizados na construção de argumentos sobre os mais variados temas.

- Permite-nos enxergar outras possibilidades de construção da argumentação, proporcionando bons exemplos de como defender um ponto de vista – demonstrando, por exemplo, como antecipar e rebater contra-argumentos.

- Expande nossa visão de mundo, auxiliando-nos a compreender a complexidade das relações humanas e a nos colocar no lugar do outro. Isso facilita, por exemplo, a elaboração de propostas de intervenção concretas e bem articuladas ao tema proposto.

A redação receberá nota zero se apresentar as seguintes características:

- Fuga total ao tema.

- Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo.

- Cópia de texto(s) da prova de redação e/ou do caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do participante.

- Desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação (incluindo os números das linhas na margem esquerda).

- Números ou sinais gráficos sem função evidente em qualquer parte do texto ou da folha de redação (incluindo os números das linhas na margem esquerda).

- Parte deliberadamente desconectada do tema proposto.

- Impropérios e outros termos ofensivos, ainda que façam parte do projeto de texto.

- Assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante.

- Texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira.

- Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

- Texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes. Por isso, é importante escrever a redação com letra legível.

Veja a seguir redações que obtiveram pontuação máxima (1.000 pontos) na edição de 2021 do Enem:

Uma das redações que alcançou pontuação máxima (1.000 pontos) na edição de 2021 do Enem. Foto: Inep

Relembre os temas de redação do Enem nos últimos anos:

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

Confira informações sobre a aplicação das provas:

Na edição deste ano, 3.396.632 estudantes estão aptos a realizar o exame em todos os estados e no Distrito Federal. O tema da redação será o mesmo para as duas versões: impressa e digital. Cabe pontuar que a redação da versão em computador do exame será realizada em material impresso.

13 de novembro (domingo):

Provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e ciências humanas (45 questões) – além da redação.

20 de novembro (domingo):

No segundo, os participantes farão as avaliações de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões).

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas (1º dia): 19h

Término das provas (2º dia): 18h30

Permissão para sair do local com o caderno da prova: Apenas nos 30 minutos finais da aplicação do exame.

Como determinado pelo edital, o exame prevê utilização de máscaras de proteção contra a covid-19. No entanto, o uso está liberado em localidades onde não haja decreto obrigatório. O gabarito das provas objetivas estará disponível no portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação. Clique aqui para tirar suas dúvidas sobre o maior exame educacional do País.