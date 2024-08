Conselho Nacional de Educação terá novos integrantes; veja quem deve ser indicado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar nesta sexta-feira, 2, os 13 novos integrantes do Conselho Nacional de Educação (CNE). Entre eles, segundo o Estadão apurou, estão nomes ligados a universidades particulares e à gestão da educação em outros governos do PT. Mais da metade dos conselheiros terão seus mandatos encerrados. Seguirão 9 indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

a cardiologista e professora da Universidade de São Paulo (USP) Ludhmila Hajjar , que fez parte da equipe de transição para o governo Lula e também atendeu Bolsonaro como médica. Ela tem criticado a proliferação de faculdades de Medicina e a má formação dos profissionais.

, dono da Universidade Salgado de Oliveira, Maria Paula Dallari Bucci , professora da Faculdade de Direito da USP e ex-secretária do Ensino Superior na gestão de Fernando Haddad no MEC

Decreto assinado pelo presidente Lula deve ser publicado nesta sexta Foto: Wilton Junior/WILTON JUNIOR/Estadão

Já na educação básica do CNE, devem ser indicados:

Heleno Araújo , presidente da Confederação Nacional dos Trabalhados em Educação (CNTE),

No total, são 24 membros, dois deles representantes do atual ministério da Educação, as secretárias da Educação Básica e do Ensino Superior. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, os nomes foram discutidos internamente no governo pela Casa Civil e pelo MEC, de modo a contemplar também aliados políticos.

Entre os indicados pelo governo anterior que permanecem estão Ilona Becskehazy, ex-secretária no MEC no governo Bolsonaro e ex-diretora executiva da Fundação Lemann. Continuam também Elizabeth Regina Nunes Guedes, ligada ao ensino superior privado e irmã do ex-ministro Paulo Guedes, e Henrique Sartori de Almeida Prado, que teve cargos no MEC durante do governo de Michel Temer (PMDB).

Entre os assuntos mais polêmicos que foram discutidos este ano no CNE estão a definição de que os cursos de formação para professores terão de ser oferecidos com 50% da sua carga horária presencial, e outro que dá novas diretrizes para a educação inclusiva de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).